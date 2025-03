Poslanci pokračujú v schôdzi návrhom ministerstva školstva

Bratislava 27. marca (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR pokračujú vo štvrtok ráno v programe 33. schôdze pléna parlamentu rozpravou k návrhu novely zákona o štátnej službe z dielne ministerstva školstva. Neskôr by mali v druhom čítaní rokovať aj o reforme záchrannej zdravotnej služby.



Na štvrtok sú termínované aj ďalšie návrhy. Poslanci by mali rokovať aj o vládnom návrhu zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu podpredsedu vlády SR pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku. O 14.00 h je tiež na pláne tradičná hodina otázok.



O 17.00 h by malo plénum Národnej rady hlasovať o vládnom návrhu novely zákona o teste proporcionality v treťom čítaní. Na rovnaké kolo hlasovania sú tiež plánované návrhy noviel zákonov o športe a o Fonde na podporu športu, obidva sú v druhom čítaní.