Poslanci položili v Hodine otázok v tomto volebnom období 1012 otázok

Bratislava 29. augusta (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR položili v tomto volebnom období v rámci Hodiny otázok celkovo 1012 otázok. Zodpovedaných bolo 402. Vyplýva to zo štatistík zverejnených na webe NR SR. Otázky poslanci smerovali najmä na členov vlády, ktorým dovedna položili 854 otázok a zodpovedaných bolo 342. Na predsedu vlády bolo v celom volebnom období v pléne 129 otázok, zodpovedaných bolo 55.



Z členov vlády smerovalo najviac otázok na ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského (nominant OĽANO), a to 130. Druhým v poradí je minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) so 111 položenými otázkami v tomto volebnom období. Celkovo 105 otázok sa pýtali poslanci Eduarda Hegera (OĽANO) v čase, odkedy zastáva funkciu premiéra. Ministrovi dopravy Andrejovi Doležalovi (nominant Sme rodina) položili poslanci 103 otázok.



Okrem členov vlády položili poslanci 27 otázok generálnemu prokurátorovi, ktorý zodpovedal päť z nich. Dve otázky smerovali na predsedu Najvyššieho kontrolného úradu SR.



Najaktívnejší v kladení otázok bol poslanecký klub OĽANO, jeho členovia položili dovedna 358 otázok. Nasledujú nezaradení poslanci s počtom položených otázok 330. Tretím v poradí je klub Smer-SD so 145 otázkami, ďalej SaS s 96 otázkami. Sme rodina položilo 54 otázok. Klub Za ľudí, predtým než zanikol, položil dovedna 22 otázok a niekdajší klub ĽSNS sedem.