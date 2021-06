Poslanci pôsobiaci v Hlase chcú odvolávať Igora Matoviča

Bratislava 23. júna (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR pôsobiaci v mimoparlamentnej strane Hlas-SD začínajú zbierať podpisy na iniciovanie mimoriadnej schôdze, na ktorej chcú odvolávať ministra financií Igora Matoviča (OĽANO). Dôvodom sú podľa nezaradeného poslanca Richarda Rašiho okolnosti využitia ruskej vakcíny Sputnik V. Raši hovorí o "blamáži", pretože ak sa nepodarí predať zvyšné vakcíny, vznikne podľa neho Slovensku škoda vo výške takmer 20 miliónov dolárov. Matovičovi tiež poslanci vyčítajú, že ešte nie je predložený odškodňovací zákon či daňovo-odvodová reforma.



Raši reagoval na informáciu, že Slovensko predá alebo daruje 160.000 dávok vakcíny Sputnik V. Poukázal na to, že ruská vakcína bola dovezená na Slovensko v čase, keď sme mali nedostatok vakcín. "Matovič vtedy tvrdil, že chce Sputnikom zaočkovať pol milióna Slovákov, a preto jeho minister Krajčí objednal dva milióny dávok vakcíny," skonštatoval Raši, pričom skritizoval neskoré spustenie očkovania touto vakcínou.



Pripomenul tiež problém v súvislosti so zverejnením zmluvy o dodávkach Sputnika V. "Zo zmluvy sme sa dozvedeli, že nás bude celá táto Matovičova akcia stáť takmer 20 miliónov dolárov. A dozvedeli sme sa, že za tieto vakcíny budeme musieť zaplatiť bez ohľadu na to, či ich vezmeme alebo nie," vyhlásil Raši a pripomenul, že dodnes sme nevideli dodatok k zmluve, ktorý by hovoril o niečom inom. "Bol by som veľmi prekvapený, keby sa ich podarilo predať za sumu, za ktorú sme ich nakúpili," dodal.



Poslanec Erik Tomáš pripomenul, že s Matovičom je spojený celý rad prešľapov, spomenul napríklad plošné testovanie, ktoré označoval za atómovú zbraň. Dodal, že podať návrh na odvolanie Matoviča ho v zákulisí vyzývali aj niektorí koaliční poslanci. "Igor Matovič nie je schopný pracovať v akejkoľvek funkcii vo vláde SR," doplnil Raši.



O návrhu predaja a darovania vakcíny Sputnik V formou bilaterálných dohôd s tretími krajinami rozhodla v stredu na svojom zasadnutí vláda SR. Pôjde predovšetkým o krajiny západného Balkánu. Do utorka (22. 6.) využilo možnosť prihlásiť sa na očkovanie touto neregistrovanou vakcínou na Slovensku 14.214 ľudí. Zaočkovať sa ňou doposiaľ dalo 8004 osôb.



Zmluvu o nákupe vakcín Sputnik V zverejnili koncom apríla. Uzavretá bola na 19.900.000 amerických dolárov bez DPH. Slovensko si objednalo dva milióny vakcín Sputnik V. Nákup vyvolal pnutie vo vládnej koalícii, ktoré vyústilo do rekonštrukcie kabinetu.