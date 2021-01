Poslanci pôsobiaci v Hlase sa nezúčastnia na schôdzi o núdzovom stave

Bratislava 12. januára (TASR) - Nezaradení poslanci Národnej rady (NR) SR pôsobiaci v strane Hlas-SD sa nezúčastnia na utorkovej schôdzi, na ktorej má parlament odobriť predĺženie núdzového stavu. Informoval o tom šéf strany Peter Pellegrini.



"Sme prítomní v parlamente, ale nebudeme sa zúčastňovať na schôdzi ani hlasovaní, pretože to považujeme za trápne, obyčajné divadlo, keď sa vláda tvári, že dala kontrolu na pôdu parlamentu, hoci to tak nie je," vysvetlil Pellegrini na tlačovej konferencii pred parlamentom.



Poslanci majú na schôdzi odsúhlasiť predĺženie núdzového stavu. Kabinet ho predĺžil 29. decembra 2020 o ďalších 40 dní.



Pellegrini tiež kritizoval to, že Slovensko je v počte úmrtí na ochorenie COVID-19 podľa najnovších informácií na tom najhoršie. Kritizoval premiéra Igora Matoviča (OĽANO) za to, že zodpovednosť za tento stav dal na plecia ministra hospodárstva Richarda Sulíka (SaS). Jeden z nich musí podľa Pellegriniho odstúpiť.



Zopakoval, že riešením sú predčasné voľby. Preto do parlamentu predložili poslanci Hlasu-SD ústavný zákon o skrátení volebného obdobia parlamentu, ktorého schválenie by viedlo k predčasným voľbám. Ich termín navrhli na 4. septembra tohto roka.