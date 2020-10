Hlas-SD podporí návrh na ÚS súvisiaci s núdzovým stavom

Bratislava 5. októbra (TASR) - Nezaradení poslanci okolo expremiéra Petra Pellegriniho podporia opozičný návrh podania na Ústavný súd (ÚS) SR v súvislosti s vyhlásením vlády o núdzovom stave. TASR o tom informovala Patrícia Medveď Macíková, hovorkyňa strany Hlas-sociálna demokracia, v ktorej poslanci pôsobia. Podanie na ÚS inicioval Smer-SD, návrh chce podať v pondelok, no chýbali mu podpisy. Žiadal preto Hlas-SD o podporu.



Líder strany Pellegrini už skôr hovoril o pochybnostiach, či je vyhlásenie núdzového stavu v súlade s Ústavou SR a či nejde o zbytočný zásah do ľudských práv občanov. "Strana Hlas-SD trvá na tom, aby o tom nerozhodovali politici, ale kompetentný nezávislý orgán, ktorým je v tomto prípade Ústavný súd," skonštatovala hovorkyňa.



Medveď Macíková dodala, že strana mala pripravený svoj vlastný návrh. "Keďže ide predovšetkým o záujem občanov, aby neboli vystavení zbytočnej šikane, o čom môže rozhodnúť iba nezávislý orgán, odmieta robiť z tejto témy malicherné politické preteky a správa sa zodpovedne," uviedla.



Opozícia tvrdí, že vláda v rozhodnutí o vyhlásení núdzového stavu neohraničila územia, na ktorých platí a na ktorých nie. Problémom je podľa nich tiež to, že počas núdzového stavu platia vyššie sadzby za viaceré trestné činy. Šéf Smeru-SD Robert Fico ešte uplynulý týždeň hovoril, že rozhodnutie o núdzovom stave prijala vláda mocensky a silou a je nekvalifikované a protiústavné. V rozhodnutí o vyhlásení núdzového stavu mu chýba odôvodnenie, ktoré ľudské práva sa obmedzujú a ktoré nie.