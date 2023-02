Poslanci posunuli novelu Trestného poriadku do druhého čítania

Bratislava 2. februára (TASR) - Postup orgánov činných v trestnom konaní (OČTK) pri dočasnom umiestňovaní obvineného do zdravotníckeho zariadenia by sa mohol upraviť. Vyplýva to z novely Trestného poriadku, ktorú poslanci Národnej rady (NR) SR vo štvrtok posunuli do druhého čítania.



Novela by mala upraviť postup orgánov pri obvinenom, ktorý nie je pre nepríčetnosť v čase spáchania skutku trestne zodpovedný a v prípravnom konaní bolo zistené, že jeho pobyt na slobode je pre spoločnosť nebezpečný.



Novelizáciou sa má podľa predkladateľov odstrániť pretrvávajúca medzera právnej úpravy postupu OČTK v prípravnom konaní. "A to pri náležitom zohľadnení ochrany práv obvineného spojenej s okamžitým poskytovaním zdravotnej starostlivosti a rovnako pri náležitom zabezpečení ochrany práv tretích osôb, ktoré by, v dôsledku voľného pohybu pre spoločnosť nebezpečného páchateľa na slobode, mohli byť vážne ohrozené," píše sa v dôvodovej správe.



V tomto zmysle je podľa predkladateľov návrh koncipovaný s prepojením postupu OČTK a výkonu ústavnej starostlivosti v zdravotníckom zariadení s následným rozhodovaním o prijatí a držaní umiestneného v zdravotníckom zariadení v riadnom (civilnom) detenčnom konaní.