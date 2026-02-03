< sekcia Slovensko
Poslanci posunuli novelu zákona o envirofonde do 2. čítania
Novela má podľa envirorezortu eliminovať ustanovenia, ktoré sú z hľadiska efektívneho fungovania envirofondu nadbytočné, neprehľadné a príliš podrobné.
Autor TASR
Bratislava 3. februára (TASR) - Environmentálny fond by mohol po novom ako subjekt verejného práva vykonávať činnosť organizácie zodpovednosti výrobcov (OZV) podľa zákona o odpadoch. Vyplýva to z novely zákona o Environmentálnom fonde, ktorú v utorok posunuli poslanci Národnej rady (NR) SR do druhého čítania. Novela je v režime skráteného legislatívneho konania, ktoré parlament odobril už v októbri 2025, no odvtedy sa rokovanie o návrhu opakovane presúvalo. Predseda NR SR Richard Raši (Hlas-SD) zároveň po hlasovaní uviedol, že na základe informácie od ministra životného prostredia Tomáša Tarabu (nominant SNS) sa bude o novele v 2. čítaní rokovať až na nasledujúcej schôdzi.
Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR si od novej úpravy sľubuje zvýšenie a zavedenie väčšej transparentnosti, konkurencieschopnosti a možnosti výberu medzi existujúcimi subjektami vykonávajúcimi činnosť organizácie zodpovednosti výrobcov. MŽP zdôraznilo, že návrh je primárne zameraný na zabezpečenie efektívnejšieho fungovania envirofondu. „Efektívnejšie a rýchlejšie procesy Environmentálneho fondu Slovenskej republiky pri poskytovaní finančných prostriedkov na financovanie starostlivosti o životné prostredie sú nevyhnutné na plnenie stratégie environmentálnej politiky SR,“ pripomenul envirorezort. MŽP chce preto novou legislatívou zjednodušiť a sprehľadniť právnu úpravu, znížiť administratívne zaťaženie jednak na strane fondu a jednak na strane žiadateľov o poskytnutie prostriedkov fondu.
Novela má podľa envirorezortu eliminovať ustanovenia, ktoré sú z hľadiska efektívneho fungovania envirofondu nadbytočné, neprehľadné a príliš podrobné. „K takýmto opatreniam patrí napríklad úprava ustanovení týkajúcich sa pravidiel a postupov fondu pri poskytovaní niektorých špecifických foriem podpory, ktoré boli v pôvodnej právnej úprave upravené samostatne pre každý takýto druh podpory,“ dodal envirorezort.
Environmentálny fond by mohol podľa návrhu tiež získať možnosť poskytnúť dotáciu či úver aj na financovanie prípravných činností potrebných na realizáciu projektu, napríklad na vyhotovenie projektovej dokumentácie pri výstavbe vodovodov a kanalizácie.
Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR si od novej úpravy sľubuje zvýšenie a zavedenie väčšej transparentnosti, konkurencieschopnosti a možnosti výberu medzi existujúcimi subjektami vykonávajúcimi činnosť organizácie zodpovednosti výrobcov. MŽP zdôraznilo, že návrh je primárne zameraný na zabezpečenie efektívnejšieho fungovania envirofondu. „Efektívnejšie a rýchlejšie procesy Environmentálneho fondu Slovenskej republiky pri poskytovaní finančných prostriedkov na financovanie starostlivosti o životné prostredie sú nevyhnutné na plnenie stratégie environmentálnej politiky SR,“ pripomenul envirorezort. MŽP chce preto novou legislatívou zjednodušiť a sprehľadniť právnu úpravu, znížiť administratívne zaťaženie jednak na strane fondu a jednak na strane žiadateľov o poskytnutie prostriedkov fondu.
Novela má podľa envirorezortu eliminovať ustanovenia, ktoré sú z hľadiska efektívneho fungovania envirofondu nadbytočné, neprehľadné a príliš podrobné. „K takýmto opatreniam patrí napríklad úprava ustanovení týkajúcich sa pravidiel a postupov fondu pri poskytovaní niektorých špecifických foriem podpory, ktoré boli v pôvodnej právnej úprave upravené samostatne pre každý takýto druh podpory,“ dodal envirorezort.
Environmentálny fond by mohol podľa návrhu tiež získať možnosť poskytnúť dotáciu či úver aj na financovanie prípravných činností potrebných na realizáciu projektu, napríklad na vyhotovenie projektovej dokumentácie pri výstavbe vodovodov a kanalizácie.