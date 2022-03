Poslanci posunuli takzvaný lex Ukrajina do druhého čítania

Na archívnej snímke z 15. marca 2022 stanové mestečko hotspotu pre vojnových utečencov v obci Ubľa. Foto: TASR - Jana Ďurašková

Bratislava 18. marca (TASR) - Príspevok za ubytovanie odídencov má byť súhrnne maximálne 500 až 1250 eur za mesiac v závislosti od počtu poskytovaných miestností. Vyplácať sa má cez obec. Vyplýva to z návrhu zákona o niektorých ďalších opatreniach v súvislosti so situáciou na Ukrajine, ktorý v piatok poslanci Národnej rady (NR) SR posunuli do druhého čítania. Parlament o takzvanom lex Ukrajina rokuje v skrátenom legislatívnom konaní.Príspevok sa má poskytovať za noc, jeho výšku upraví samostatné nariadenie vlády. Ubytovateľ by ho mal možnosť získať aj za najviac sedem nocí predtým, ako ubytovaný získal dočasné útočisko, najskôr však od 26. februára 2022.Rodiny si príspevok uplatnia v obci, obec na ministerstve vnútra, a to na rezorte financií. Príspevok má byť zatiaľ poskytovaný do konca júna.Problematikaubytovacích zariadení by sa podľa Ministerstva vnútra (MV) SR mala doriešiť vo vládnom nariadení, keďže na právnické osoby nepodnikateľov, ktorí vlastnia ubytovacie zariadenia, nemožno uplatniť návrhom zákona definovaný strop príspevku. Poskytovanie príspevku za ubytovanie odídenca pre podnikateľské subjekty by malo zabezpečovať ministerstvo dopravy.Odídenec, ktorý sa ubytuje mimo azylového zariadenia, by mal byť povinný to bezodkladne oznámiť azylovému zariadeniu, v ktorom bol naposledy evidovaný, alebo ministerstvu.Ak odídenec nebude môcť získať miesto v humanitnom centre alebo inom azylovom zariadení a nikto nebude naňho čerpať ani príspevok za poskytovanie ubytovania, mal by dostávať prostriedky na získanie ubytovania na úrovni humanitného centra.Žiadatelia o azyl, ktorí sú štátni príslušníci Ukrajiny a ich rodinní príslušníci, by mohli prechodne vstupovať do pracovnoprávneho vzťahu ihneď po požiadaní o azyl. Predĺžiť sa má aj platnosť udelených prechodných pobytov, trvalých pobytov a tolerovaných pobytov, ktorá by sa inak skončila počas mimoriadnej situácie.Zmenu adresy svojho pobytu by mali odídenci po novom hlásiť obci alebo mestskej časti, nie na polícii ako doteraz. Zaviesť by sa mala aj možnosť, aby štátny príslušník tretej krajiny po vstupe na územie SR mohol požiadať o dobrovoľný návrat do domovskej krajiny, pričom policajný útvar mu na tento účel môže vydať cudzinecký pas.Nová legislatíva má priniesť aj oslobodenie od úhrady mýta pre vozidlá prevážajúce humanitárnu pomoc a odídencov, ako aj oslobodenie od úhrady diaľničnej známky pre vozidlá registrované na Ukrajine. Takisto má priniesť aj možnosť vykonania opatrení hospodárskej mobilizácie na zabezpečenie zdravotnej starostlivosti pre obyvateľstvo z dôvodu vojnového konfliktu na území iného štátu.V balíku opatrení sa navrhuje tiež rozšíriť právny rámec upravujúci velenie určeným jednotkám ozbrojených síl SR príslušným veliteľom NATO na našom území.Z návrhu tiež vyplýva, že všetci utečenci z Ukrajiny by prvých 30 dní po vstupe na územie SR mali mať nárok na poskytnutie neodkladnej zdravotnej starostlivosti. Dočasnú odbornú stáž by zároveň mohli vykonávať všetky zdravotnícke povolania, nielen lekári, sestry a pôrodné asistentky prichádzajúce zo zahraničia. Zároveň sa má rozšíriť možnosť vykonávať odbornú stáž okrem nemocníc aj v ambulantnom sektore.