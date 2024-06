Poslanci prelomili veto prezidentky pri novele o múzeách a galériách

Bratislava 11. júna (TASR) - Pri vymenovaní štatutárneho orgánu múzea alebo galérie sa vypustí podmienka povinného verejného vypočutia. Vyplýva to z novely zákona o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty, ktorú v utorok opätovne schválili poslanci Národnej rady (NR) SR. Prelomili tak veto prezidentky Zuzany Čaputovej.



Po novom tiež nebude stanovené funkčné obdobie štatutárov. Rovnako už zákon explicitne nebude uvádzať, že ich nemožno odvolať bez uvedenia dôvodu. Úpravy sa týkajú aj riaditeľov vymenovaných pred účinnosťou novely.



Ministerstvo kultúry SR bude podľa novely tiež vydávať štandardy múzeí a galérií a zverejňovať ich na svojom webovom sídle.



Zákon by mal vstúpiť do účinnosti 1. augusta.



Podľa hlavy štátu novelou dochádza k zníženiu transparentnosti a odbornosti pri obsadzovaní funkcií v oblasti verejnej správy v kultúre. Namietala tiež retroaktivitu legislatívy.