Poslanci rokovali o skrátenom legislatívnom konaní k 13. dôchodku

Bratislava 30. septembra (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR prerokovali v úvode deviateho rokovacieho dňa 72. schôdze návrh na skrátené legislatívne konanie k umožneniu vyplatenia 13. dôchodku aj v novembri. Do diskusie sa nikto neprihlásil, v sále sedelo minimum poslancov.



Následne sa venovali novele zákona o civilnom mimosporovom poriadku. Novela má za cieľ posilniť oprávnenia komisára pre osoby so zdravotným postihnutím.



Počas piatka sa nebude hlasovať. Najbližšie hlasovanie bude v utorok (4. 10.) o 11.00 h. Rozhodnúť by vtedy mali poslanci o všetkých prerokovaných bodoch, a tiež o návrhu na vyslovenie nedôvery ministrovi financií Igorovi Matovičovi (OĽANO).