Zmenu termínu samosprávnych volieb prerokujú v zrýchlenom režime

Bratislava 4. mája (TASR) - Poslanci budú o možnosti skoršieho konania volieb do orgánov samosprávnych krajov a samospráv obcí rokovať v skrátenom legislatívnom konaní. Rozhodli o tom v stredajšom hlasovaní. Návrh z dielne Ministerstva vnútra (MV) SR má umožniť, aby sa mohli voľby konať v posledných 21 dňoch volebného obdobia orgánov samospráv, namiesto súčasných 14. Voľby určené na sobotu by sa tak mohli konať 22. októbra a nie v období krátko pred Sviatkom všetkých svätých, ako to vychádza podľa súčasnej legislatívy.



"Predĺžením lehoty na uskutočnenie volieb do orgánov samospráv obcí a volieb do orgánov samosprávnych krajov v rámci volebného obdobia a bez jeho narušenia sa vytvárajú predpoklady na širší časový priestor na určenie vhodného termínu konania príslušných volieb najmä s ohľadom na zvyklosti obyvateľstva v súvislosti s dňami pracovného pokoja a so štátnymi sviatkami," píše sa v predloženom návrhu.



Novelou sa má upraviť aj zákon o politických stranách a politických hnutiach. Zmeny sa majú týkať sankcií pre kandidátov koalícií strán a hnutí pri voľbách do NR SR a do Európskeho parlamentu. Nemajú sa vzťahovať na blížiace sa spojené voľby do orgánov územnej samosprávy.