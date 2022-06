Poslanci prerušili riadnu schôdzu, nasledovať bude odvolávanie Sulíka

Bratislava 17. júna (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR po prerokovaní správy o činnosti komisárky pre osoby so zdravotným postihnutím prerušili riadnu 66. schôdzu. Po prestávke má nasledovať mimoriadna schôdza, na nej by mala pokračovať diskusia k návrhu na odvolanie ministra hospodárstva Richarda Sulíka (SaS).



Prihlásených je písomne ešte sedem rečníkov. Vo štvrtok (16. 6.) vystúpil ako predkladateľ Robert Fico (Smer-SD), predstavil dôvody na odvolanie Sulíka. Do diskusie sa zapojil aj minister hospodárstva. Premiér Eduard Heger (OĽANO) predniesol stanovisko vlády, ktorá s odvolaním nesúhlasí.



Žiadosť na zvolanie mimoriadnej schôdze podal opozičný Smer-SD. Návrh na vyslovenie nedôvery Sulíkovi odôvodnili poslanci jeho pasivitou pri predkladaní návrhov na zmiernenie vplyvov zdražovania energií a pohonných látok. Výsledkom nečinnosti ministra je podľa nich nekontrolovateľný nárast cien energií a pohonných látok s drastickými dosahmi na životnú úroveň.