Poslanci presunuli hlasovanie na 19.00 h

Bratislava 11. decembra (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR v tradičnom čase o 17.00 h nehlasovali. Blok hlasovania presunuli na 19.00 h. Oznámil to podpredseda parlamentu poverený jeho riadením Peter Žiga (Hlas-SD).



Plénum by v danom čase mohlo hlasovať o návrhu legislatívy súvisiacej s opatreniami na zabezpečenie dostupnosti ústavnej zdravotnej starostlivosti.



Tá má do zákona o civilnej ochrane obyvateľstva doplniť definíciu mimoriadnej udalosti, za ktorú bude možné považovať aj kritickú nedostupnosť ústavnej zdravotnej starostlivosti. Pre zdravotníckych pracovníkov sa má ustanoviť povinnosť poskytovať počas tejto mimoriadnej udalosti zdravotnú starostlivosť.