Poslanci NR SR prijali v tomto roku 88 zákonov

Bratislava 10. júla (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR prijali v prvom polroku 2022 celkovo 88 zákonov, z toho 60 predložila vláda SR a 28 poslanci. Sedem legislatívnych zmien prijal parlament v skrátenom legislatívnom konaní. Vyplýva to zo štatistík zverejnených na webe NR SR.



Najviac legislatívnych zmien prijali poslanci na 60. schôdzi, a to 28. Z toho 19 bolo vládnych a deväť poslaneckých. Tri zmeny prešli v skrátenom legislatívnom konaní.



Na tejto schôdzi poslanci opätovne schválili aj novelu Zákonníka práce, ktorú vetovala prezidentka SR Zuzana Čaputová. Zmena sa týkala postavenia ťažko zdravotne postihnutých na trhu práce. Pôvodne ju poslanci odsúhlasili ešte vo februári na 55. schôdzi. Prijali vtedy celkovo 13 zmien, z toho deväť vládnych a štyri poslanecké.



Celkovo 28 zákonov prijalo plénum aj na 65. schôdzi, 16 bolo vládnych a 12 poslaneckých. Tri legislatívne zmeny prešli v zrýchlenom režime. Jednu z nich však vetovala prezidentka. Išlo o tzv. protiinflačný balík z dielne ministra financií Igora Matoviča (OĽANO).



Opätovne balíček poslanci schválili a prelomili veto hlavy štátu na nasledujúcej 66. schôdzi. Na nej prešlo dokopy 20 legislatívnych zmien, z toho 16 vládnych a štyri poslanecké.



Jeden zákon prijali poslanci aj na mimoriadnej 59. schôdzi, a to v zrýchlenom režime. Týkal sa situácie na Ukrajine. Zmena umožnila vyhlásiť mimoriadnu situáciu aj v prípade hromadného prílevu cudzincov. Novelizácia sa dotkla zákona o civilnej ochrane, zákona o azyle i kybernetickej bezpečnosti.



Dokopy v tomto volebnom období prijala Národná rada SR 380 legislatívnych zmien, z toho 257 vládnych a 123 poslaneckých, 93 zmien prešlo v zrýchlenom režime.