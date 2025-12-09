< sekcia Slovensko
Do rozpravy v 3. čítaní o zmene ÚOO sa prihlásilo 55 poslancov
Poslanec môže podľa rokovacieho poriadku Národnej rady (NR) SR v treťom čítaní navrhnúť len opravu legislatívno-technických chýb a jazykových chýb
Bratislava 9. decembra (TASR) - Do rozpravy k tretiemu čítaniu k vládnemu návrhu na transformáciu Úradu na ochranu oznamovateľov (ÚOO) na nový úrad sa prihlásilo 55 poslancov. Poslanec môže podľa rokovacieho poriadku Národnej rady (NR) SR v treťom čítaní navrhnúť len opravu legislatívno-technických chýb a jazykových chýb. „Tretie čítanie sa obmedzí len na tie ustanovenia návrhu zákona, ku ktorým boli v druhom čítaní schválené pozmeňujúce alebo doplňujúce návrhy,“ uvádza sa.
Návrh je z dielne ministerstva vnútra. Má priniesť transformáciu ÚOO na nový Úrad na ochranu obetí trestných činov a oznamovateľov protispoločenskej činnosti. Ten má okrem agendy oznamovateľov trestnej činnosti riešiť aj agendu odškodňovania obetí trestných činov, ktorú prevezme od ministerstva spravodlivosti. Okrem toho rieši aj preskúmanie ochrany v rámci trestného aj správneho konania.
Poslanci Národnej rady (NR) SR uzavreli rozpravu o návrhu vlády na zriadenie nového úradu namiesto súčasného Úradu na ochranu oznamovateľov (ÚOO). Odsúhlasili si totiž procedurálny návrh predsedu parlamentu Richarda Rašiho (Hlas-SD).
Do rozpravy bolo prihlásených písomne ešte viacero rečníkov. Následne sa malo dať prihlásiť aj ústne. Parlament by tak mal v najbližšom hlasovacom bloku o návrhu rozhodovať.
Opozícia tento postup kritizovala. Hovorila o zarezaní demokratickej rozpravy. „Je to obrovská hanba, je to veľké memento pre demokraciu na Slovensku,“ okomentoval predseda opozičného poslaneckého klubu Slovensko - Za ľudí Michal Šipoš.
Poslanci procedurálnym návrhom uzavreli rozpravu o zmene ÚOO
