Poslanci rokujú na schôdzi už tretí týždeň, pokračovať budú od utorka

Bratislava 28. apríla (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR sa po víkende vrátia do lavíc v utorok (30. 4.). Pokračovať budú v 12. schôdzi, ktorá trvá už tretí týždeň. V utorok čaká poslancov rokovanie o návrhu na voľbu dvoch kandidátov na sudcu Ústavného súdu (ÚS) SR, ako aj návrh na odvolanie členov Súdnej rady SR, ktorí sú volení parlamentom. V utorok by mal parlament hlasovať aj o novele zákona o Fonde na podporu umenia (FPU).



Poslanci by mali pokračovať aj v rokovaní o novele k téme odstrelu medveďov. Odhlasovať by mali návrh, aby sa o zákone rokovalo v skrátenom legislatívnom konaní. Z novely vyplýva, že pre výskyt medveďa hnedého by sa mohla vyhlasovať mimoriadna situácia ako pri zemetrasení či teroristickom útoku. Po jej vyhlásení by malo byť zakázané vytvárať vnadiská, ktoré by mohli prilákať veľké šelmy. Zároveň by samospráva mala byť povinná odstrániť už existujúce vnadiská na území s vyhlásenou mimoriadnou situáciou.



Plénum by malo tiež hlasovať o novele zákona o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka. Návrh hovorí o tom, že na preklenutie obdobia do vyplatenia priamej podpory bude môcť Ministerstvo financií SR poskytnúť poľnohospodárovi pomoc vo forme návratnej finančnej výpomoci za zvýhodnených podmienok. Poskytnúť sa má prostredníctvom Slovenskej záručnej a rozvojovej banky.



Viacero bodov zostávajúceho programu schôdze tvoria opozičné poslanecké návrhy. PS predložilo napríklad novelu antidiskriminačného zákona. Týka sa problému platových rozdielov medzi ženami a mužmi. SaS by chcela dosiahnuť zmenu zloženia rady školy v reedukačných centrách a diagnostických centrách. KDH navrhuje napríklad rozšírenie okruhu osôb, ktoré by si mohli overiť registráciu zdravotníckeho pracovníka, i na širokú verejnosť. Poslanci klubu Slovensko, Za ľudí, KÚ navrhujú zriadiť inštitút školského ombudsmana.



Program aktuálnej schôdze tvoria aj návrhy presunuté z predošlej schôdze. Jedným z nich je aj návrh na odvolanie ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej (nominantka SNS). Poslancov čaká tiež rokovanie o výročných správach viacerých štátnych organizácií.