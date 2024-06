Poslanci rokujú na schôdzi už tretí týždeň, pokračovať budú od utorka

Bratislava 23. júna (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR sa po víkende vrátia do lavíc v utorok (25. 6.). Pokračovať budú v 15. schôdzi, ktorá trvá už tretí týždeň. V utorok ani v stredu (26. 6.) poslanci nebudú hlasovať, najbližšie hlasovanie o prerokovaných bodoch ich čaká vo štvrtok (27. 6.). Vtedy by mali aj definitívne odhlasovať lex atentát, teda zákon o niektorých opatreniach na zlepšenie bezpečnostnej situácie.



Poslanci by mali podľa programu zverejneného na webe NR SR v utorok ráno rokovať o novele zákona o finančných nástrojoch financovaných z európskych štrukturálnych a investičných fondov. Na programe majú aj návrh na skrátené legislatívne konanie k novele zákona o pozemkových úpravách a samotnú novelu a aj novelu zákona o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy. Čaká ich aj novela zákona o mediálnych službách, o ktorej rokujú v skrátenom legislatívnom konaní.



Na programe schôdze je aj vetovaný zákon o ochrane prírody a krajiny, ktorý ešte prezidentka Zuzana Čaputová vrátila parlamentu na opätovné prerokovanie. Zákon rieši zjednodušenie postupu pri výrube drevín. O návrhu majú poslanci rokovať v stredu. Následne by mali prejsť k druhému čítaniu o novele zákona o krajinnom plánovaní.



Poslanci by mali vo štvrtok od 17.00 h pristúpiť k opakovanej voľbe kandidátov na sudcu Ústavného súdu SR, keďže v predchádzajúcom týždni sa parlamentu nepodarilo zvoliť ani jedného kandidáta. NR SR má zvoliť dvoch kandidátov, z ktorých jedného vymenuje prezident SR.



Parlament by mal takisto zvoliť predsedu Úradu na ochranu osobných údajov a prebrať výročné správy viacerých štátnych organizácií.