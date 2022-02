Poslanci rokujú o návrhoch z dielne rezortu spravodlivosti

Bratislava 15. februára (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR po víkendovej prestávke pokračujú od utorkového rána v 55. schôdzi. V úvode ôsmeho rokovacieho dňa preberajú návrhy z dielne Ministerstva spravodlivosti (MS) SR. Jedným z nich je vládny návrh zákona o riešení hroziaceho úpadku.



Nová legislatíva hovorí o tom, že predchádzať úpadkom firiem by mohla preventívna reštrukturalizácia. Nový inštitút dobrovoľného ozdravenia spoločnosti by mali využiť podnikatelia, ktorí vedia o svojich možných finančných ťažkostiach a hrozí im, že sa v nasledujúcom období dostanú do platobnej neschopnosti.



Na programe majú poslanci tiež rokovanie o reforme súdnej mapy, ktorá počíta so zrušením štyroch okresných súdov. Vzniknúť majú mestské súdy v Košiciach a Bratislave. Po novom majú existovať tri obvody krajských súdov so sídlami v Trnave, Žiline a Prešove. Zostávajúce súdy majú fungovať ako pracoviská alebo sídla. Zmeny sa týkajú aj krajských súdov. Okrem opozície či odborárov zmeny namietali aj koaliční partneri. V koalícii mali rokovať o kompromisnom pozmeňujúcom návrhu.



V utorok poslancov čaká aj hlasovanie o viacerých prerokovaných návrhoch, keďže v piatok (11. 2.) nehlasovali. Voliť tiež majú zástupcov navrhnutých reprezentatívnymi združeniami odborových zväzov a zástupcu navrhnutého reprezentatívnymi združeniami zamestnávateľov do Dozornej rady Sociálnej poisťovne.