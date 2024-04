Plénum rokuje o návrhu na skrátené konanie k novele o výskyte medveďov

Bratislava 25. apríla (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR začali vo štvrtok dopoludnia rokovať o návrhu vlády na skrátené legislatívne konanie k vládnej novele zákona o ochrane prírody a krajiny, ktorou sa mení aj zákon o civilnej ochrane. Novela má podľa envirorezortu uľahčiť reguláciu premnožených medveďov. Do diskusie sa prihlásili predstavitelia všetkých opozičných poslaneckých klubov.



V úvode predkladateľ minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS) predstavil dôvody na skrátené legislatívne konanie. Legislatívu treba podľa neho prijať v zrýchlenom režime, pretože premnožené medvede ešte v období ruje budú podľa neho atakovať ľudí. Odmieta viktimizáciu občanov, ako napríklad, že turista nemal ísť pol metra od turistického chodníka. "Občan SR má právo žiť vo svojom prostredí v bezpečí, má právo, aby mu štát chránil jeho majetky," uviedol s tým, že premnoženie medveďov je výsledkom dlhoročného nekonania. Hovorí o pretrvávajúcom naratíve, podľa ktorého sa "s tým nemôže nič robiť" a medveďa treba iba odplašiť. Ocenil komunikáciu s opozičným KDH, ktoré sa podľa neho na príprave zákona podieľalo.



Pripomenul aj ústavný návrh zákona, ktorý rieši situáciu tak, že netreba vyhlasovať mimoriadnu situáciu. Chce si ho nechať ako náhradné riešenie a presunúť ho na ďalšiu schôdzu.



Novela hovorí o tom, že pre výskyt medveďa hnedého by sa mohla vyhlasovať mimoriadna situácia ako pri zemetrasení či teroristickom útoku. Po jej vyhlásení by malo byť zakázané vytvárať vnadiská, ktoré by mohli prilákať veľké šelmy.