Poslanci rokujú o novelách z dielne rezortu vnútra

Bratislava 17. marca (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR pokračujú vo štvrtok ráno v rokovaní 60. schôdze preberaním návrhov z dielne rezortu vnútra. Jedným z nich je aj novela zákona o azyle. Žiadatelia o azyl by mohli mať podľa navrhovanej legislatívy prístup na trh práce už šesť mesiacov od začatia konania o udelenie azylu. V súčasnosti platí deväťmesačná lehota. Mali by mať tiež nárok na zabezpečenie sociálneho, psychologického poradenstva a kurz kultúrnej orientácie.



Novelizácia zákona o Policajnom zbore zase prináša zmeny v organizácii Policajného zboru, zrušenie menoviek na rovnošatách policajtov či úpravu oprávnení a donucovacích prostriedkov pri ochrane života, zdravia a majetku.



Popoludní je na programe tradičná Hodina otázok a po nej návrhy z dielne ministerstva hospodárstva, medzi nimi napríklad legislatívny balík v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia. Podľa schváleného programu majú tiež poslanci vo štvrtok opakovane voliť komisárku pre deti. Na post kandiduje Mária Vargová a poslankyňa za OĽANO Katarína Hatráková.