Poslanci rokujú o novele Trestného zákona v 2. čítaní

Bratislava 28. februára (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR rokujú v stredu ráno o novele Trestného zákona, ktorá prešla v utorok (27. 2.) večer do druhého čítania. O návrhu majú rokovať až do úplného prerokovania vrátane hlasovania. Rozprava v druhom čítaní bude skrátená na 12 hodín tak, ako to bolo aj v diskusii v prvom čítaní. Do rozpravy sa prihlásilo 13 poslancov.



Z novely vyplýva, že pri trestných činoch, ako je znásilnenie či sexuálne zneužívanie, by sa mali uplatňovať doterajšie premlčacie doby, a to 20 rokov. Plénum sa návrhu venuje v skrátenom legislatívnom konaní. Vláda navrhla účinnosť úpravy od 15. marca, čiže k rovnakému dátumu, ku ktorému má nadobudnúť účinnosť "veľká novela" Trestného zákona schválená 8. februára.



V stredu bude trvať obedová prestávka len hodinu, od 13.00 h do 14.00 h. Okrem novely Trestného zákona ostalo na programe aktuálnej schôdze ešte niekoľko neprerokovaných bodov.