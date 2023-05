Poslanci rokujú už tretí týždeň, na programe majú ešte desiatky bodov

Bratislava 14. mája (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR sa vrátia do lavíc opäť v utorok (16. 5.). Pokračovať budú v rokovaní 90. schôdze, ktorá trvá tretí týždeň. Čaká ich ešte približne 160 neprerokovaných bodov programu, tvoria ho väčšinou poslanecké návrhy.



V utorok by mali poslanci odhlasovať množstvo prerokovaných návrhov, keďže v závere uplynulého týždňa nehlasovali. Zároveň sa poslanci v utorok dopoludnia opäť pokúsia otvoriť mimoriadnu schôdzu k vláde odborníkov a skoršiemu termínu predčasných volieb, ktorú inicioval Smer-SD. Minulý týždeň nebol pri tejto schôdzi parlament uznášaniaschopný. Smer-SD chce presadiť uznesenie k úradníckej vláde a skorším voľbám, a to 1. alebo 8. júla. Kabinet odborníkov chce zaviazať, aby predložil aj návrhy zmien zákonov upravujúcich lehoty a podmienky k skorším voľbám.



Poslanci by mali v utorok pokračovať v rokovaní o oslobodení príjmov matiek a mladých od dane. Návrh novely zákona o dani z príjmov predložil líder OĽANO Igor Matovič.



Plénum by malo hlasovať aj o novele Trestného poriadku z dielne Tomáša Tarabu (nezaradený). Navrhovaná legislatíva zakazuje podať obžalobu pred rozhodnutím generálneho prokurátora o návrhu na postup podľa paragrafu 363 Trestného poriadku.



V druhom čítaní je aj návrh, aby súčasťou Ústavy SR bolo právo vykonať platbu za nákup tovarov a poskytnutie služieb v hotovosti.



Medzi poslaneckými návrhmi sú napríklad novely rokovacieho poriadku NR SR. Ďalej napríklad návrh, ktorý má upraviť dôvody na odvolanie šéfa Generálnej prokuratúry SR a Úradu špeciálnej prokuratúry. Na programe je aj opozičný návrh, vďaka ktorému by občania ohrození chudobou mohli dostať jednorazový príspevok 500 eur.



Poslanci sa dohodli, že schôdzu ukončia do piatku 19. mája. Podpredseda NR SR Peter Pčolinský (Sme rodina) priblížil, že návrhy, ktoré sa do konca týždňa nestihnú prerokovať, zaradia na júnovú schôdzu. Pôjde o poslednú riadnu schôdzu tohto volebného obdobia. V septembri má byť už len slávnostné zasadnutie parlamentu pri príležitosti Dňa Ústavy SR. Predčasné parlamentné voľby majú byť 30. septembra.