Poslanci odvolali Ferenčáka z čela výboru pre európske záležitosti
Ferenčák komunikáciu Hlasu o jeho odvolaní kritizoval. Svoje odvolávanie vnímal ako skúšku politickej kultúry.
Autor TASR,aktualizované
Bratislava 11. decembra (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR odvolali Jána Ferenčáka (Hlas-SD) z funkcie predsedu parlamentného výboru pre európske záležitosti. Urobili tak vo štvrtkovom tajnom hlasovaní. Návrh na jeho odvolanie podporilo 107 zákonodarcov zo 111 prítomných na hlasovaní. Zo 109 platných hlasov bolo 107 za, jeden poslanec sa zdržal a jeden bol proti.
Návrh podali poslanci za Hlas-SD. Ferenčáka chcú na poste nahradiť Petrom Kmecom (Hlas-SD). „Vzhľadom na to, že poslanec Kmec si začal uplatňovať mandát poslanca NR SR, navrhujeme odvolanie poslanca Ferenčáka z funkcie predsedu výboru pre európske záležitosti, keďže poslanec Kmec má dlhoročné skúsenosti, roky odbornej praxe, veľmi dobré kontakty a dobré meno v diplomatickej oblasti,“ odôvodňovali. Kmec prišiel do parlamentu po demisii na funkciu podpredsedu vlády pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku.
Ferenčák komunikáciu Hlasu o jeho odvolaní kritizoval. Svoje odvolávanie vnímal ako skúšku politickej kultúry. Avizoval, že hlasovaním sa rozhodne, či sa na posty v parlamente bude pozerať cez prácu alebo stranícke dohody. Namietal, že návrh nie je dostatočne odôvodnený a nebol prediskutovaný. Ešte pred začiatkom schôdze avizoval, že pokiaľ sa návrh na jeho odvolanie neodhlasuje, nebude sa pri hlasovaniach prezentovať. Zopakoval, že v prípade, ak dôjde k jeho odvolaniu, odíde z poslaneckého klubu Hlasu-SD, no v strane zostane.
J. Ferenčák odchádza z poslaneckého klubu Hlas-SD
Poslanec Národnej rady (NR) SR Ján Ferenčák odchádza z poslaneckého klubu Hlas-SD. Uviedol to vo štvrtok na brífingu po tom, ako ho parlament na návrh poslancov z Hlasu-SD odvolal z čela výboru pre európske záležitosti. Nevie podľa vlastných slov zotrvať v prostredí, kde kritické slovo vedie k perzekúcii. Zopakoval, že v strane nateraz zostáva. Zároveň vyzval lídra Hlasu Matúša Šutaja Eštoka, aby zvolal snem, kde by členovia prehodnotili jeho pôsobenie vo funkcii predsedu.
„V nadväznosti na udalosti v NR SR a na základe svojho presvedčenia opúšťam poslanecký klub Hlas-SD. Moje politické angažovanie bolo vždy postavené na jasných pilieroch, s ktorými som vstupoval do verejného života a ktoré som pomáhal zakladať. Tieto piliere sú hlboká proeurópska orientácia, dôrazná slušnosť, transparentnosť a predovšetkým služba občanom, nie mocenským záujmom. Cítim, že cesta, ktorou sa poslanecký klub strany Hlas v poslednom období uberá, sa stáva čoraz viac vzdialenou týmto základným hodnotám,“ skonštatoval.
V parlamente bude Ferenčák pôsobiť ako nezaradený. „Budem hlasom pre všetkých, ktorí veria v silné, stabilné a demokratické Slovensko pevne ukotvené v Európskej únii. Budem pokračovať v konštruktívnej práci pre rozvoj regiónov,“ vyhlásil. Avizoval, že bude uvažovať o ďalších krokoch aj o postupe pri hlasovaniach.
Ferenčák zopakoval, že zo strany nevystupuje. Hovoril, že členmi sú aj slušní a čestní ľudia. Strane však odkázal, že ak ho chce odvolať, môže tak urobiť. Myslí si, že neurobil nič, za čo by ho mali perzekvovať. Vyzval zároveň Šutaja Eštoka na zvolanie snemu v čo najkratšom čase. Chce, aby sa na ňom riešilo prehodnotenie pôsobenia predsedu strany. „Už je čas zastaviť tento marazmus a smerovanie k autokracii v strane Hlas. Je čas vrátiť sa späť k myšlienkam, pre ktoré strana Hlas vznikla a pre ktoré sme ju zakladali,“ dodal. Apeloval na členov, aby sa vyjadrili, či súhlasia s fungovaním a smerovaním strany pod vedením Šutaja Eštoka.
Poslanci NR SR vo štvrtok odvolali Ferenčáka z funkcie predsedu parlamentného výboru pre európske záležitosti. Návrh na jeho odvolanie podali poslanci za Hlas-SD. Avizovali, že Ferenčáka chcú na poste nahradiť Petrom Kmecom (Hlas-SD), ktorý prišiel do parlamentu po demisii na funkciu podpredsedu vlády pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku.
Poslanci PS sa na hlasovaní o odvolaní Ferenčáka nezúčastnili. Šéfka klubu PS Zuzana Mesterová to vysvetlila tým, že sa nechceli zúčastňovať na riešení personálnej krízy v koalícii. Mieni, že ak chceli koaliční poslanci Ferenčáka odvolať, mali si to urobiť sami. Poslanci SaS za odvolanie Ferenčáka hlasovali. „Keďže sa J. Ferenčák vyjadril, že keď bude odvolaný, koalícia príde o jeden hlas. To sa udialo aj vďaka poslaneckému klubu SaS, ktorý sa k tejto voľbe postavil jednotne a hlasoval za jeho odvolanie. Koalícia prichádza o ďalšieho poslanca, vládny chaos sa tak stupňuje a hádky budú pokračovať,“ skonštatoval líder SaS Branislav Gröhling.
