Plénum odvolalo M. Šimečku z funkcie podpredsedu parlamentu

Na snímke opoziční poslanci z hnutia Progresívne Slovensko (PS) a strany Sloboda a Solidarita (SaS) odchádzajú rokovacej sály počas tajného hlasovania o odvolávaní podpredsedu parlamentu Michala Šimečku (PS, hore piaty sprava) počas 19. schôdze parlamentu v Bratislave v utorok 17. septembra 2024. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Michal Šimečka sa narodil 10. mája 1984 v Bratislave. Bakalárske štúdium absolvoval v roku 2006 na Fakulte sociálnych vied Univerzity Karlovej v Prahe. Vzdelanie si rozšíril štúdiom na University of Oxford, na ktorej získal v roku 2012 titul DPhil (PhD) v oblasti politických vied.



Začínal ako novinár, keď v rokoch 2002 - 2004 pôsobil v denníku Sme a následne do roku 2006 písal pre Financial Times. Po štúdiu pracoval v rokoch 2007 - 2010 ako analytik politického rizika v Exclusive Analysis v Londýne. Externe prednášal na pražskej Univerzite Karlovej a Univerzite Komenského v Bratislave. V rokoch 2015 - 2017 bol vedúcim výskumným pracovníkom Ústavu medzinárodných vzťahov v Prahe.



V rokoch 2011 - 2014 pôsobil ako poradca pre zahraničnú politiku poslancov Európskeho parlamentu Borisa Zalu (Smer-SD) a Libora Roučka (ČSSD) a v rokoch 2015 - 2017 bol poradcom českého ministra zahraničných vecí Lubomíra Zaorálka (ČSSD).



Je jedným zo zakladajúcich členov hnutia Progresívne Slovensko, na čele ktorého stojí od 7. mája 2022.



Vo voľbách do Európskeho parlamentu (EP), ktoré sa uskutočnili 25. mája 2019, bol lídrom kandidátky koalície PS/Spolu. Koalícia vyhrala voľby so ziskom 20,11 percenta hlasov voličov a zabezpečila si štyri miesta v EP.



Vo februári 2020 bol zvolený za podpredsedu liberálnej frakcie Renew Europe (Obnovme Európu), ktorá ho navrhla za podpredsedu EP. Na tento post zvolili europoslanci Šimečku 18. januára 2022, stal sa historicky prvým Slovákom v tejto funkcii.



Na post podpredsedu EP rezignoval 13. októbra 2023, krátko po predčasných parlamentných voľbách, v ktorých PS obsadilo druhé miesto s výsledkom 17,96 percenta hlasov. Šimečka ako líder hnutia dosiahol 303.423 prednostných hlasov.



Bratislava 17. septembra (TASR) - Líder opozičného PS Michal Šimečka končí ako podpredseda Národnej rady (NR) SR. Poslanci parlamentu ho v utorok odvolali z funkcie. Urobili tak v tajnom hlasovaní. Na hlasovaní bolo prítomných 77 poslancov, jeden lístok bol neplatný. Za odvolanie Šimečku hlasovalo 76 poslancov, nikto nebol proti a nikto sa nezdržal.Mimoriadna schôdza k odvolávaniu Šimečku sa konala minulý týždeň. Iniciovali ju poslanci za Smer-SD a SNS. Odvolať Šimečku chceli pre podozrenia z čerpania štátnych dotácií osobami, ktoré sú mu blízke, aj z manipulácie pri prideľovaní dotácií. Vyčítali mu aj organizáciu protestov proti vedeniu rezortov kultúry a spravodlivosti, v ktorých podľa nich Šimečkova rodina stráca finančné zázemie.Šimečka kritiku odmietol. Návrh na odvolanie označil ako pomstu za dobrú opozičnú prácu. Poslanci za opozičné PS, SaS, KDH aj hnutie Slovensko už vopred avizovali, že sa nezúčastnia na hlasovaní.