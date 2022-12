Poslanci rozšírili chémiu o novú kyselinu, a to kyselinu sulíkovú

Bratislava 8. decembra (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR vo štvrtok podvečer viedli polemiku aj o nedostatkoch modernej chémie. György Gyimesi (OĽANO) rozšíril učebnice tohto predmetu o novú kyselinu, a to "kyselinu sulíkovú". Miroslav Suja (nezaradený) zmeral silu a účinnosť destilovanej vody, postavil ju na jednu úroveň s vládou Eduarda Hegera (OĽANO).



Gyimesi kolegom vysvetlil aj charakterové vlastnosti novej kyseliny. Vyzerá, že táto látka v rebríčku predbehne nebezpečné a agresívne účinky kyseliny sírovej. Poslanec totiž tvrdí, že "rozloží všetko, na čo položí svoju ruku". Skonštatoval, že to dokonca robí veľmi jednoduchým spôsobom, teda "primitívnym". Upozornil pritom aj na jej schopnosť klamať a prevracať kabáty.



Eduard Kočiš (nezaradený) sa zas zamyslel nad hustotou rozliateho mlieka. Verejnosti objasnil, že vicepremiérka Veronika Remišová rozbila fľašu nie plnotučného, ale nízkotučného mlieka. Z jeho vystúpenia vyplýva, že to dokázala svojou schopnosťou byť "najslabším článkom pseudokoalície".