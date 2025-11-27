< sekcia Slovensko
Poslanci sa aj v úvode štvrtka venujú návrhu na transformáciu ÚOO
Návrh je v parlamente aktuálne v prvom čítaní.
Autor TASR
Bratislava 27. novembra (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR sa aj v úvode štvrtkového rokovania venujú návrhu na transformáciu Úradu na ochranu oznamovateľov (ÚOO) na iný úrad. Diskutovali o ňom celú stredu (26. 11.).
Návrh je v parlamente aktuálne v prvom čítaní. Preberá sa v tzv. skrátenom legislatívnom konaní. Je z dielne vládneho kabinetu. Hovorí o vzniku nového Úradu na ochranu obetí trestných činov a oznamovateľov protispoločenskej činnosti. Od rezortu spravodlivosti má prevziať agendu odškodňovania obetí trestných činov a zároveň nahradiť doterajší ÚOO.
Poslancov čaká vo štvrtok doobeda aj hlasovanie o prebratých návrhoch. Poobede by mal podľa programu v pléne vystúpiť predseda Ústavného súdu SR Ivan Fiačan. Následne by mal generálny prokurátor Maroš Žilinka predniesť správu o činnosti prokuratúry a poznatkoch prokuratúry o stave zákonnosti v SR za vlaňajšok.
