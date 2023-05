Poslanci sa do lavíc vrátia v utorok, schôdza pokračuje štvrtý týždeň

Bratislava 21. mája (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR sa vrátia do lavíc opäť v utorok (23. 5.). Pokračovať budú v rokovaní 90. schôdze, ktorá trvá štvrtý týždeň. Čaká ich ešte viacero neprerokovaných bodov programu, tvoria ho väčšinou poslanecké návrhy. V utorok by mali poslanci odhlasovať množstvo prerokovaných návrhov, keďže v závere uplynulého týždňa nehlasovali.



Parlament čaká hlasovanie o poslaneckom návrhu novely zákona o sociálnom poistení. Jej pôvodným cieľom bolo upraviť nárok na rodičovský príspevok k dôchodku aj pre rodičov profesionálnych vojakov a policajtov. Poslanci však predložili aj niekoľko pozmeňujúcich návrhov. Navrhujú, aby sa dôchodky mohli mimoriadne valorizovať už v priebehu tohto roka. Takisto by sa už v auguste mal mimoriadne zvýšiť rodičovský príspevok.



Odhlasovať by mali aj nový zákon o turistických trasách, ktorý má zjednotiť legislatívu a upraviť vzťahy medzi turistami, vlastníkmi pozemkov či správcami trás. Ráta so zriadením registra turistických trás a úpravou problematiky značenia.



Na prerokovanie v druhom čítaní čaká návrh ústavného zákona, z ktorého vyplýva, že právo vykonať platbu za nákup tovarov a poskytnutie služieb v hotovosti by malo byť súčasťou Ústavy SR. Tomuto právu má zodpovedať ústavné zaručenie vydávania hotovosti ako zákonného platidla.



Medzi neprerokovanými návrhmi sú napríklad novely rokovacieho poriadku NR SR. Ďalej návrh, ktorý má upraviť dôvody na odvolanie šéfa Generálnej prokuratúry SR a Úradu špeciálnej prokuratúry. Na programe je aj opozičný návrh, vďaka ktorému by občania ohrození chudobou mohli dostať jednorazový príspevok 500 eur.



Na rokovanie čakajú aj návrhy z dielne ministerstva vnútra. V programe je tiež opozičný návrh na prijatie uznesenia k aktuálnym otázkam rozvoja verejného zdravotníctva.