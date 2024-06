Poslanci sa venovali novele zákona o mediálnych službách

Bratislava 25. júna (TASR) - Poslanci prediskutovali novelu zákona o mediálnych službách v prvom čítaní. Návrhu z dielne rezortu kultúry sa venujú v skrátenom legislatívnom konaní. V úvode diskusie návrh predstavila ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nominantka SNS).



Ministerka ozrejmila, že primárnym cieľom návrhu je implementácia aktu o digitálnych službách. Novelou sa má Rada pre mediálne služby ustanoviť za koordinačný orgán pre dohľad nad dodržiavaním povinností poskytovateľov online sprostredkovateľských služieb vrátane internetových vyhľadávačov. Podľa slov ministerky je práve rada na to najvhodnejším kandidátom.



Priblížila, že akt o digitálnych službách je novou celoeurópskou reguláciou internetového obsahu v rámci poskytovania sprostredkovateľských služieb. Dodala, že zavádza nové harmonizované pravidlá pre poskytovateľov týchto služieb vrátane sociálnych sietí, online trhovísk či internetových vyhľadávačov a ďalších typov online platforiem. Doplnila, že zámerom je okrem iného budovanie bezpečnejšieho a transparentnejšieho online prostredia či posilnenie ochrany základných práv užívateľov v online priestore a ďalšie.



Poslanec Jozef Hajko (KDH) pripomenul, že Slovensko malo koordinátora digitálnych služieb určiť už vo februári. Namieta, že súčasné vedenie rezortu kultúry návrh nepredložilo hneď po nástupe, aj keď mal hotové znenie. "Keby sa bol predložil následne po nástupe súčasnej vlády, neboli by sme opäť konfrontovaní so skrátením legislatívnym konaním (...) a Slovensko by sa nedostalo do časovej tiesne v súvislosti s hroziacou pokutou," dodal.



Rokovanie o novele v zrýchlenom režime Hajko namieta a odvoláva sa na vyjadrenia rezortu kultúry, že Slovensku nehrozia sankcie ani keby novela nadobudla účinnosť do 12. septembra.