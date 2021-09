Poslanci sa dostali k návrhom na odvolávanie R. Mikulca

Fico v pléne hovorí o monštruóznom zneužívaní práva na politické procesy



Bratislava 23. septembra (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR sa dopoludnia dostali k trom opozičným návrhom na odvolanie ministra vnútra Romana Mikulca (OĽANO), ktoré sa na riadnu schôdzu presunuli z leta. Rokovať o návrhoch mali poslanci až na záver schôdze, dopoludnia však v pléne chýbali poslanci a viacero bodov programu sa presunulo na neskôr.Keďže pri začiatku diskusie o odvolávaní sa Mikulec v sále nenachádzal a predseda Smeru-SD Robert Fico požiadal o jeho prítomnosť, diskusia sa začne po hlasovaní po 11.00 h. Popoludní o 14.00 h bude tradičná Hodina otázok a po nej sú termínované ďalšie body programu.Všetky návrhy na odvolanie Mikulca predložil opozičný Smer-SD. Mikulcovi vyčíta viacero vecí, od podozrení z korupcie až po situáciu v jeho rezorte a v bezpečnostných zložkách. Odvolávať ho plánovali už trikrát za posledné mesiace, no ani na jednej z mimoriadnych schôdzí nebolo plénum uznášaniaschopné. Tri návrhy sa preto presunuli na záver riadnej septembrovej schôdze.V pléne Národnej rady (NR) SR sa začala diskusia k opozičnému návrhu na odvolanie ministra vnútra Romana Mikulca (OĽANO). Predseda Smeru-SD Robert Fico hovorí o monštruóznom zneužívaní práva na politické procesy a ohavnom režime koalície. Upozornil na možné negatívne dôsledky tohto konania v budúcnosti. Mikulcovi okrem situácii v polícii a bezpečnostných zložkách vyčíta aj podozrenia z korupcie a kontaktov s členom skupiny takáčovcov. Očakával preto, že Mikulec vyvodí nejakú zodpovednosť.Fico v pléne zdôraznil závažnosť aktuálnej situáciu v bezpečnostných zložkách.vyhlásil s tým, že ide o hrubé zneužívanie práva a procesov policajtmi. Hovorí o účelovom manipulovaní vyšetrovania rôznych káuz. Pripomenul, že o týchto podozreniach hovorila aj správa Slovenskej informačnej služby (SIS), s ktorou sa oboznámili aj najvyšší predstavitelia štátu, no neurobili nič pre nápravu.Poznamenal, že v súčasnosti sa hovorí o mafii v politických stranách, ktorá má pôsobiť aj v bezpečnostných zložkách.povedal v pléne. Koaliční poslanci mu vzápätí v sále dali zborovú odpoveď:Za najhoršie považuje Fico nielen to, že vyšetrovatelia manipulujú kauzy, ale to, že si volajú rôznych "mafiánov", aby vypovedali tak, ako chcú. Hovorí o ohavnom režime. Viní koalíciu z jeho vytvorenia s cieľom, že chceli za každú cenu dokazovať to, že mali pravdu pri svojich tvrdeniach o tom, čo mali konkrétni ľudia spáchať. Skonštatoval tiež, že ide oMikulcovi tiež vyčíta, že mal dať pokyn na zastavenie akcie voči trom "udavačom", čo vyústilo do úteku dvoch podozrivých. Pripomenul pritom Mikulcovo pôsobenie vo vojenskom spravodajstve a údajné zákazky jeho rodinných príslušníkov či podozrenia z korupcie aj to, že mu bola v minulosti odobraná bezpečnostná previerka.Zároveň kritizoval prístup koalície k návrhom na odvolávanie ministra, keďže sa z troch mimoriadnych schôdzí za posledné mesiace presunuli pre obštrukcie koaličných poslancov. Hovorí o hrubom porušovaní rokovacieho poriadku NR SR i Ústavy SR.Diskusiu o odvolávaní Mikulca prerušili pre obedovú prestávku. O 14.00 h je naplánovaná Hodina otázok, po nej by mali nasledovať termínované body programu.Minister financií a líder OĽANO Igor Matovič ukázal šéfovi opozičného Smeru-SD Robertovi Ficovi v rokovacej sále Národnej rady (NR) SR plagát, na ktorom bolo ručne napísané. Fico mal práve úvodnú reč k návrhu na odvolanie ministra vnútra Romana Mikulca (OĽANO). Predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) reagoval, že Matovič rokovací poriadok NR SR neporušil, pretože si plagát vyrobil priamo v pléne a nepriniesol ho so sebou.vysvetlil Kollár Matovičovo konaniereagoval Fico a Kollár sa na to opýtal, čo čakať od mafiánov.oponoval Fico.Podľa Fica je trápne vykladať rokovací poriadok tak, že vizuálne pomôcky sa nemôžu vniesť, ale vyrobiť v pléne sa môžu. Povedal, že nabudúce si sem donesú stometrové plátno a budú si maľovať.povedal Kollár.Rokovací poriadok NR SR hovorí, že do rokovacej sály je zakázané vnášať transparenty, plagáty, letáky alebo iné obdobné vizuálne zobrazenia či zbrane.