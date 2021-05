Poslanci sa opäť zídu v pondelok, pokračovať budú v diskusii k PVV

Bratislava 2. mája (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR majú v pondelok (3.5.) od 9.00 h pokračovať v diskusii k programovému vyhláseniu vlády (PVV). Parlament by mal v pondelok zasadať až do úplného prerokovania vládneho programu. Prihlásených je písomne ešte 17 rečníkov, po nich budú mať poslanci možnosť prihlásiť sa ústne.



Pred poslancami vystúpili už viacerí členovia kabinetu. Hovorili o tom, čo sa im za uplynulý rok podarilo i o ambíciách do budúcna. V úvode vystúpil premiér Eduard Heger (OĽANO). Predstavil priority vládneho programu. Vyhlásil, že jeho kabinet bude vládou obnovy a prosperity Slovenska. Poslancom sa prihovoril aj šéf parlamentu Boris Kollár (Sme rodina). Vyzval ich na podporu PVV a poukázal na ambíciu podpory rodín a plán reformovať sociálny systém.



Do diskusie sa zapojili aj podpredsedovia snemovne Gábor Grendel (OĽANO) a Juraj Blanár (Smer-SD). Blanár predložil pozmeňujúci návrh k uzneseniu k PVV. Smer-SD ním chce docieliť napríklad zrušenie plošného testovania, okamžité hlasovanie o predlžovaní núdzového stavu v NR SR a zriadenie parlamentnej komisie na preskúmanie zodpovednosti za negatívne javy v súvislosti s pandémiou. Opozícia už avizovala, že program kabinetu nepodporí.



PVV má 131 strán a 18 kapitol, v ich radení oproti pôvodnému dokumentu z apríla 2020 nenastali výrazné zmeny. Úvodná kapitola je opäť venovaná boju proti korupcii, posledná kultúre. PVV je doplnené v úvode o aktualizáciu predchádzajúceho roka a činnosť exekutívy počas pandémie ochorenia COVID-19. Vláda deklaruje, že "revitalizované" PVV má ambiciózne, ale reálne ciele na zvýšenie kvality života každého občana. Kabinet si uvedomuje, že prípadné zlyhanie by malo na krajinu významný devastačný dosah a narastajúca nedôvera ľudí v politický systém by posilňovala extrémy.



Hegerovu vládu vymenovala prezidentka SR Zuzana Čaputová 1. apríla. Podľa Ústavy SR musí kabinet po vymenovaní do 30 dní predstúpiť pred parlament aj s programom a požiadať o dôveru. Na získanie dôvery potrebuje aspoň 76 hlasov poslancov.