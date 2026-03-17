< sekcia Slovensko
Poslanci sa po prestávke vrátili do lavíc, pokračujú v 46. schôdzi
V utorok poslancov čaká aj mimoriadna schôdza k návrhu na odvolanie Tibora Gašpara (Smer-SD) z funkcie podpredsedu NR SR. Iniciovalo ju opozičné PS.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 17. marca (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR sa po viac ako mesačnej prestávke vrátili do lavíc. Pokračujú v rokovaní 46. schôdze, ktorú prerušili 13. februára. Deň odštartovali novelou Trestného zákona z dielne koalície. Koaličníci k danej úprave predložili aj pozmeňujúci návrh, ktorým chcú zrušiť zákon, ktorý mal transformovať Úrad na ochranu oznamovateľov (ÚOO) na nový úrad.
Táto schôdza mala podľa harmonogramu končiť 13. februára. Zákonodarcovia ju však vtedy neukončili a dohodli sa, že v nej budú pokračovať od 17. do 20. marca. Predseda parlamentu Richard Raši (Hlas-SD) tento krok odôvodňoval tým, že chce vytvoriť časový priestor na riadne prerokovanie bodov, ku ktorým sa parlament na februárovej schôdzi ešte nedostal.
Hlasovať sa na tejto schôdzi podľa dohody nemalo. Poslanci si však v utorok ráno odsúhlasili, že v utorok o 17.00 h hlasovanie o prediskutovaných bodoch prebehne.
V utorok poslancov čaká aj mimoriadna schôdza k návrhu na odvolanie Tibora Gašpara (Smer-SD) z funkcie podpredsedu NR SR. Iniciovalo ju opozičné PS.
