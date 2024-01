Poslanci sa v pondelok vrátia na schôdzu, rokovať majú o zrušení ÚŠP

Bratislava 7. januára (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR budú od pondelka (8. 1.) pokračovať v 6. schôdzi NR SR. Vrátiť sa majú k novele Trestného zákona, ktorá predpokladá zrušenie Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP). Najprv sa majú zaoberať návrhom vlády, aby sa o novele rokovalo v skrátenom legislatívnom konaní. Predseda NR SR Peter Pellegrini (Hlas-SD) avizoval, že do diskusie k tomuto bodu sa prihlásilo 59 poslancov.



Poslanci začali 6. schôdzu ešte začiatkom decembra, pred vianočnými sviatkami Pellegrini schôdzu prerušil do nového roka. Tesne predtým predniesol minister spravodlivosti Boris Susko (Smer-SD) návrh na skrátené legislatívne konanie k novele Trestného zákona. Po jeho odsúhlasení by malo pokračovať rokovanie o novele v prvom a následne aj v druhom čítaní. Nasledovať by mal návrh na skrátené legislatívne konanie k novele zákona o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a ďalšie rokovanie o tejto novele v prvom a druhom čítaní. Na programe schôdze je ešte viac ako 20 bodov, medzi nimi aj poslanecké návrhy zákonov.



Parlament má na stole aj novelu tzv. kompetenčného zákona, ktorý poslancom vrátila prezidentka Zuzana Čaputová. Zákon nepodpísala a žiada ho opätovne prerokovať. Výhrady mala k viacerým jeho ustanoveniam aj k legislatívnemu procesu. V rámci kompetenčného zákona malo od 1. januára vzniknúť aj nové Ministerstvo cestovného ruchu a športu SR.



Poslanci posunuli na január hlasovanie o vládnom návrhu novely zákona o odplatách a o poskytovaní príspevku v civilnom letectve. Urobili tak pre technické problémy pri prednesení pozmeňujúceho návrhu Justína Sedláka (Smer-SD). Novela má umožniť poskytnutie príspevku v civilnom letectve ako minimálnu pomoc alebo štátnu pomoc na vykonávanie pravidelnej leteckej dopravy na území SR alebo medzi slovenskými letiskami a letiskami mimo územia SR.