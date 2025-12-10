< sekcia Slovensko
Poslanci sa v stredu večer venovali novele zákona o Envirofonde
V rozprave vystúpila ako prvá Tamara Stohlová (PS).
Autor TASR
Bratislava 10. decembra (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR sa v závere stredajšieho rokovania vrátili k novele zákona o Environmentálnom fonde, ktorú preberajú v skrátenom legislatívnom konaní. Návrh novely prišiel do pléna predstaviť minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS). Parlament sa dostal k novele Envirofondu až v treťom rokovacom týždni, hoci návrh na zrýchlený režim odklepli poslanci už na predošlej schôdzi na konci októbra. Do rozpravy sa písomne prihlásilo šesť poslancov. Následne sa budú môcť prihlásiť aj ústne.
V rozprave vystúpila ako prvá Tamara Stohlová (PS). Apelovala na koaličných poslancov, aby novelu nepodporili. Zákon treba podľa nej vnímať v aktuálnom kontexte. Ministerstvo životného prostredia by podľa nej získalo „ultimátnu“ kontrolu nad Envirofondom, v ktorom sú dve miliardy eur. Taraba ich chce podľa nej využiť na zaplatenie sanácie pozemkov v areáli bývalého Istrochemu, ktorý kúpil v roku 2022 holding patriaci Andrejovi Babišovi, predsedovi strany ANO, ktorá zvíťazila v tohtoročných českých voľbách. Novela podľa poslankyne prišla bez pripomienkovania a okrem iného prináša zoštátnenie funkčného systému odpadového hospodárstva.
Novela je podľa envirorezortu primárne zameraná na zabezpečenie „efektívnejšieho fungovania Environmentálneho fondu“. Zároveň sa má ukotviť možnosť fondu ako subjektu verejného práva vykonávať činnosť organizácie zodpovednosti výrobcov podľa zákona o odpadoch. Priniesť to má zvýšenie a zavedenie väčšej transparentnosti, konkurencieschopnosti a možnosti výberu medzi existujúcimi subjektami vykonávajúcimi činnosť organizácie zodpovednosti výrobcov.
Poslanci budú pokračovať v schôdzi opäť vo štvrtok (11. 12.). Ráno sa majú vrátiť k debate o novele Trestného zákona, ktorá je v druhom čítaní. Pri drobných krádežiach sa má podľa novely opätovne zaviesť pravidlo „trikrát a dosť“. Popoludní čaká poslancov tradičná hodina otázok.
