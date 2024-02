Poslanci sa v utorok vrátia do lavíc, hlasovať počas týždňa nebudú

Bratislava 18. februára (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR budú od utorka (20. 2.) pokračovať v 9. schôdzi. Na programe majú od 9.00 h rokovanie o návrhu na skrátené legislatívne konanie k vládnej novele zákona o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti. Počas celého týždňa by poslanci nemali hlasovať, najbližšie hlasovanie o prerokovaných bodoch ich čaká v utorok 27. februára.



Po prerokovaní návrhu na skrátené konanie by mali poslanci následne rokovať o samotnej novele zákona o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti. Z návrhu okrem iného vyplýva, že ochrana pre oznamovateľov závažnej protispoločenskej činnosti by sa viac nemala poskytovať príslušníkom Policajného zboru. V súvislosti s poskytnutím ochrany v rámci trestného konania sa v novele navrhuje zaviesť možnosť preskúmať rozhodnutia prokurátora o udelení ochrany zamestnancovi na žiadosť zamestnávateľa.



V programe 9. schôdze ostáva ešte viacero poslaneckých opozičných návrhov, niektoré boli presunuté ešte z decembrovej schôdze. Hnutie Slovensko napríklad navrhuje zvýšiť počet daňovníkov, ktorí budú mať nárok na uplatnenie daňového bonusu v plnej sume. PS v jednej zo svojich noviel navrhuje prostredníctvom predĺženia doby odpočítania straty a rovnako odpočtu výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj daňovými subjektmi z päť na 15 rokov vytvoriť v SR stimulujúce podnikateľské prostredie. SaS by chcelo zmenou Trestného zákona redefinovať skutkovú podstatu trestného činu znásilnenia. KDH chce takisto meniť Trestný zákon. Poslankyne hnutia chcú zakotviť novú skutkovú podstatu prečinu postihujúceho domáce násilie ako špecifickú formu násilia páchaného na osobách žijúcich s páchateľom v spoločnom obydlí.



Zákonodarcovia by sa mali venovať aj návrhom na odvolanie predsedu brannobezpečnostného výboru Tibora Gašpara (Smer-SD) a predsedu výboru pre verejnú správu Michala Šipoša (klub hnutia Slovensko, Za ľudí, KÚ).