Poslanci sa v utorok vrátia do lavíc, na programe je vyše 150 bodov

Bratislava 23. marca (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR sa od utorka (25. 3.) zídu na 33. schôdzi. Začína sa o 13.00 h. Na programe majú vyše 150 bodov. Okrem vládnych a poslaneckých návrhov ich čakajú aj personálne voľby, výročné správy či návrhy uznesení. Poslanci by mali voliť aj predsedu NR SR. Nominant Hlasu na daný post Richard Raši avizoval, že voľba by sa mala zaradiť medzi prvé body schôdze.



Poslanci majú na schôdzi riešiť viaceré vládne legislatívne návrhy. Týkať sa budú napríklad zmien v systéme záchrannej zdravotnej služby či v aktívnych zálohách. Zaoberať sa budú aj návrhom na vyslanie vojakov do operácie KFOR v Kosove. Rozhodnúť majú v skrátenom legislatívnom konaní o návrhu nového zákona o poskytovaní údajov na účel adresnej energopomoci, vďaka ktorému by malo ministerstvo hospodárstva získať možnosť prístupu k sociálno-ekonomickým údajom obyvateľov, na základe ktorých posúdi potrebu kompenzácií nákladov na energie. Viaceré návrhy má v programe minister práce Erik Tomáš (Hlas-SD), v novele zákona o službách zamestnanosti navrhuje, aby nezamestnaní mohli prísť o dávky v hmotnej núdzi, pokiaľ odmietnu ponuku primeranej práce.



Parlament má zároveň hlasovať o vládnych novelách z dielne ministerstva športu, hlasovanie sa presunulo z predchádzajúcej schôdze pre nezhody v koalícii. Na programe je aj hlasovanie o novele zákona o teste proporcionality v oblasti regulácie. Pozmeňujúci návrh k novele týkajúci sa zmien k účasti členov vlády na parlamentnom výbore pre európske záležitosti, ktorý kritizoval predseda výboru Ján Ferenčák (Hlas-SD), by však mal byť z rokovania stiahnutý.



Poslancov čaká tiež voľba kandidátky na sudkyňu Ústavného súdu SR či voľba do Správnej rady Slovenskej televízie a rozhlasu či Tlačovej agentúry SR. Rozhodnúť majú aj o viacerých personálnych nomináciách. Novým viceguvernérom Národnej banky Slovenska by sa mal stať Dušan Keketi, do tejto funkcie ho navrhla vláda. Prezident SR Peter Pellegrini zase navrhol Alexandra Ciráka za člena Rady pre rozpočtovú zodpovednosť.



Návrhy predložili i poslanci. Koaličná SNS má na programe napríklad novelu zákona o neziskových organizáciách či návrh na úpravu mechanizmu prideľovania poslaneckých mandátov v rámci preferenčného hlasovania. Z dielne poslancov za SNS je tiež novela zákona o vydavateľoch publikácií a o registri v oblasti médií a audiovízie, ktorá má okrem iného opätovne zaviesť inštitút práva na opravu.



Koaličný poslanec Daniel Karas (Smer-SD) zase navrhuje úpravu podmienok získania nároku na predčasné odchodné a výsluhový dôchodok pre prokurátorov. Poslanci z koaličného Hlasu-SD zase chcú novelou zákona o miestnom poplatku za rozvoj okrem iného zvýšiť hornú hranicu sadzby miestneho poplatku za rozvoj na základe vývoja cien stavebných prác, materiálov a pozemkov za roky 2018 až 2023.



Zákonodarcov na schôdzi čakajú aj viaceré legislatívne návrhy z dielne opozičných poslancov. Rokovať majú napríklad o návrhoch na vyslovenie nedôvery vládnemu kabinetu, ministerke kultúry Martine Šimkovičovej (nominantka SNS), šéfovi rezortu vnútra Matúšovi Šutajovi Eštokovi (Hlas-SD) a ministrovi životného prostredia Tomášovi Tarabovi (nominant SNS).



Hnutie PS navrhuje tiež obmedzenia týkajúce sa prevádzkovania, spoluvlastníctva a vlastníctva médií verejnými funkcionármi. Strana SaS chce presadiť, aby sa do ústavy zakotvilo členstvo SR v Európskej únii a Severoatlantickej aliancii. KDH navrhuje, aby špecialisti pre dospelých mohli poskytovať ambulantnú zdravotnú starostlivosť pacientom od 15 rokov. Opozičné hnutie Slovensko chce presadiť efektívnejšie odhaľovanie zatajených či nezdanených príjmov a ich prípadné následné odobratie ústavne konformným spôsobom.