Poslanci sa v utorok vrátia do lavíc, venovať sa majú konsolidácii
Zákon týkajúci sa konsolidácie je v druhom čítaní.
Autor TASR
Bratislava 21. septembra (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR sa v utorok (23. 9.) vrátia do lavíc. Budú pokračovať v rokovaní na 39. parlamentnej schôdzi. Na programe majú stále mnoho neprerokovaných bodov. V utorok by mali začať diskusiou o balíku konsolidačných opatrení na budúci rok. Naplánované majú v daný deň aj rokovanie o koaličnej novele zákona o mene a priezvisku.
Zákon týkajúci sa konsolidácie je v druhom čítaní. Rokuje sa o ňom v skrátenom legislatívnom konaní. Na tejto schôdzi by sa tak o ňom malo definitívne rozhodnúť. Balík opatrení má priniesť napríklad zrušenie pracovného pokoja počas niektorých štátnych sviatkov, skrátenie odvodových prázdnin pre začínajúcich živnostníkov, progresívne zdanie príjmov zamestnancov či zvýšenie zdravotných odvodov. Koalícia avizovala aj predloženie pozmeňujúceho návrhu k zníženiu platov poslancov NR SR.
Zákonodarcov v utorok čaká tiež hlasovanie o prerokovaných návrhoch. Hlasovať sa má okrem iného o siedmich návrhoch z dielne rezortu školstva, o ktorých sa rokovalo v tzv. zlúčenej rozprave. Definitívne sa má rozhodnúť i o novele zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, z ktorej by malo vypadnúť ustanovenie, ktoré malo umožniť ľahšie povolenie výstavby zjazdoviek, vlekov či hotelov v národných parkoch. Poslanci by mali hlasovať aj o novele zákona o verejných vodovodoch a kanalizáciách. Šéf envirorezortu Tomáš Taraba (nominant SNS) tento týždeň potvrdil, že koalícia stiahne opozíciou kritizovaný pozmeňujúci návrh.
Súčasťou programu tejto schôdze je tiež definitívne hlasovanie o vládnej novele ústavy. To je naplánované na štvrtok 25. septembra o 17.00 h. Do ústavy sa majú podľa novely zakotviť dve pohlavia - muž a žena. Pribudnúť má tiež zaručenie rovnosti medzi mužmi a ženami pri odmeňovaní za prácu. Ústavný zákon má upraviť i adopcie detí a výchovno-vzdelávací proces. Úpravou sa má zároveň dosiahnuť suverenita Slovenska v hodnotových a kultúrno-etických otázkach.
Poslanci na tejto schôdzi majú aj dva vetované zákony, ktoré do NR SR vrátil prezident Peter Pellegrini. Ide o zákon o tzv. covidových amnestiách. Hlava štátu pri ňom namietala časť o tom, že by mali byť odškodnení všetci, ktorí počas pandémie dostali pokuty za porušenie akýchkoľvek pandemických opatrení. Na opätovné prerokovanie Pellegrini vrátil i zákon o podpore prioritných okresov.
Na schôdzi sa majú riešiť i viaceré návrhy z dielne koaličných poslancov. Andrej Sitkár (Smer-SD) a Igor Šimko (Hlas-SD) predložili úpravu, ktorá má zvýšiť počet košických mestských poslancov. SNS zase navrhla, aby sa príslušníkom obecnej polície mohol stať výlučne štátny občan SR. Na programe sú tiež viaceré opozičné návrhy, vrátane návrhov na vyslovenie nedôvery vládnemu kabinetu a viacerým ministrom, ktoré sa už viackrát presúvali. Poslanci by sa mali dostať aj k rokovaniu o výročných správach. Viaceré, medzi nimi i správu generálneho prokurátora SR, by mali prebrať v stredu (24. 9.).
