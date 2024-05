Poslanci sa v úvode dňa opäť venovali Fondu na podporu umenia

Bratislava 14. mája (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR sa v úvode utorkového rokovania vrátili k diskusii o novele zákona o Fonde na podporu umenia (FPU). Diskusiu v druhom čítaní opätovne otvorili ešte minulý týždeň, keď predkladateľ novely Roman Michelko (SNS) predstavil pozmeňujúci návrh.



Z návrhu novely vyplýva, že o poskytnutí peňazí z FPU by mala po novom rozhodovať rada fondu. Prihliadať bude na stanovisko odbornej komisie, ktorá bude poradným orgánom rady, no stanovisko nebude pre radu záväzné. Taktiež sa má zvýšiť počet členov rady na 13.



O 11.00 h čaká zákonodarcov hlasovanie. Rozhodnúť by mali o opozičných návrhoch na odvolanie ministeriek Zuzany Dolinkovej (Hlas-SD) a kultúry Martiny Šimkovičovej (nominantka SNS).



Odvolávanie Šimkovičovej iniciovali opozičné PS a SaS ešte vo februári. Ministerka podľa nich neprimerane zasahuje do slobody kultúry svojimi výrokmi a krokmi. Šimkovičová ich argumenty odmietla, deklarovala napĺňanie vízie pre kultúru z vládneho programu. Zastali sa jej aj koaliční kolegovia a členovia vlády.



Ministerku zdravotníctva zas navrhli odvolať hnutie Slovensko, PS a KDH. Argumentujú neriešením problémov zdravotníctva, ako kolabujúci ambulantný sektor či nedostatok sestier. Hovoria aj o ohrozovaní eurofondov. Dolinková odmietla ich výčitky. Tvrdí, že jej rezort postupne rieši spomínané problémy. Informovala, že pripravuje aj reformu všeobecnej ambulantnej starostlivosti.