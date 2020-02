Poslanci sa v úvode dňa venovali zrušeniu diaľničných známok

Bratislava 21. februára (TASR) – Diskusia o skrátenom legislatívnom konaní k návrhu zákona o zrušení diaľničných známok odštartovala v piatok štvrtý rokovací deň 58. schôdze Národnej rady (NR) SR. V úvode k tomuto návrhu vystúpil nezaradený poslanec Miroslav Ivan, ktorý konštatoval, že žiadna z podmienok na zrýchlený režim k tomuto návrhu nebola splnená. V pléne sa nachádza len zopár poslancov.



Ivan podotkol, že ako zlý nápad označil zrušenie diaľničných známok aj samotný minister dopravy Árpád Érsek (Most-Híd). Zdôraznil, že forma, akou sa predkladá tento návrh, je "hanbou" pre túto vládu. Označil to ako "sociálny balík".



Národná diaľničná spoločnosť (NDS) podľa neho príde zrušením diaľničných známok o desiatky miliónov eur ročne, ktoré budú chýbať na opravu a údržby diaľnic a rýchlostných ciest. "My potrebujeme dať viac peňazí do ciest a vy z nich ešte beriete," zdôraznil Ivan. Tento návrh podľa neho nesmie prejsť "v žiadnom prípade".



Pripomenul tiež autodopravcov, ktorí štrajkovali pre zlepšenie podmienok v tomto sektore. Vláda po rokovaniach schválila určité zľavy na dani z motorových vozidiel. Ivan však dodal, že tento návrh zákona zostal na vláde. "Ten návrh tu mal byť, tam hrozia hospodárske škody," vyhlásil s tým, že tento návrh mal byť momentálne prerokúvaný v skrátenom režime. "A za ten by sme zahlasovali všetci, predpokladám," dodal.



Opatrenie presadzuje vládna SNS. Predseda NR SR a SNS Andrej Danko v pléne zdôraznil, že ak sa na Slovensku neurobí systémová zmena, nikdy diaľničná sieť dobudovaná nebude. "Berte to, prosím, len ako prínos pre ľudí, ktorí stoja v zápchach," zdôvodnil Danko s tým, že to nemalo za cieľ "ublížiť" NDS.