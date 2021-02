J. Blanár tvrdí, že pri príprave plánu obnovy je SR v krízovom stave

Bratislava 26. februára (TASR) – V súčasnosti sme už z hľadiska spracovania a schvaľovania plánu obnovy v krízovom stave. Tvrdí to jeden z predkladateľov návrhu uznesenia o diskusii k plánu obnovy Juraj Blanár (Smer-SD), ktorý to uviedol v rozprave k tomuto bodu. Poslankyňa koaličného OĽANO Lucia Drábiková skonštatovala, že plán obnovy sa pripravuje, v marci by mal byť k dispozícii v rámci medzirezortného pripomienkového konania (MPK).



"Je potrebné, aby aj Národná rada (NR) SR začala konať tak, ako má konať ako nadriadený orgán voči vláde SR," zdôraznil Blanár. Kritizoval tiež, že nikto z vládnej koalície nevystúpil v rozprave k tomuto návrhu.



Drábiková skonštatovala, že rámcové témy tohto plánu už boli zverejnené na webovej stránke Ministerstva financií (MF) SR. Opozičným poslancom adresovala, že k celému materiálu by sa mali podrobne dostať v marci v rámci MPK. "Materiál sa pripravuje, bol konzultovaný a bude predložený," ubezpečila. Poslanec OĽANO Marek Šefčík si myslí, že opozícia je len "netrpezlivá".



Poslanec Richard Takáč (Smer-SD) kritizoval, že zo strany rezortu financií nebol vôbec záujem o odbornú širokú verejnú diskusiu. Predseda Smeru-SD a poslanec Robert Fico poukázal tiež na ústavný zákon o spolupráci NR SR a vlády v záležitostiach Európskej únie (EÚ).



Blanár podotkol, že do plánu obnovy má byť zapracované aj posilnenie NAKA vo výške 200 miliónov eur. Označil to ako "najvyšší prejav amaterizmu". "Ako súvisí posilňovanie NAKA so zmierňovaním dosahov koronakrízy na slovenskú ekonomiku a slovenskú spoločnosť?" pýtal sa.



Poslanci Smeru-SD navrhujú, aby parlament uznesením vyjadril "vážne znepokojenie" nad úrovňou, intenzitou a meškaním prác na príprave plánu obnovy. Zároveň žiadajú od vlády okamžite predložiť na rokovanie NR SR správu o stave prípravy plánu obnovy, ale aj zaviesť krízový spôsob riadenia tohto plánu.



V piatok by mali poslanci okrem iného definitívne rozhodnúť o predĺžení núdzového stavu na Slovensku. Hlasovať by o tom mali o 11. hodine.