Poslanci sa v závere dňa venovali aj Múzeu SNP či výročiu Dubčeka

Bratislava 21. septembra (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR ukončili tretí rokovací deň 40. schôdze. V závere dňa sa venovali návrhom z dielne Smeru-SD. Jedným bol návrh zákona o Múzeu Slovenského národného povstania (SNP), druhým uznesenie k stému výročiu narodenia Alexandra Dubčeka.



Prvý spomínaný návrh má za cieľ urobiť z Múzea SNP v Banskej Bystrici verejnoprávnu inštitúciu so samostatným štatútom. Predkladatelia návrhu Juraj Blanár a Dušan Jarjabek (obaja Smer-SD) zvýraznili význam SNP aj samotného Múzea. Pripomenuli jeho vznik i doterajšie fungovanie. Vyzdvihli aj jeho úlohu pri vzdelávaní mladších generácií o dôležitosti protifašistického odboja. Zároveň kritizovali zámer vlády zmeniť zriaďovateľskú pôsobnosť Múzea a presunúť ho spod Ministerstva kultúry (MK) SR do gescie Ministerstva obrany (MO) SR. Koalícia si tento zámer vlády zastala.



Do diskusie o návrhu uznesenia k výročiu narodenia Dubčeka sa rovnako zapojilo viacero zákonodarcov. Poslanci Smeru-SD pripomenuli osobnosť Dubčeka a jeho zásluhy. V návrhu vyzdvihli odkaz humanizmu, sociálne rovnosti a spravodlivosti v pôsobení Dubčeka. Uznesením navrhujú tiež vyzvať inštitúcie na Slovensku, aby si Dubčeka počas roka výročia jeho narodenia vhodným spôsobom pripomenuli.



Ondrej Dostál (SaS) uznal význam Dubčeka ako jednej z najvýznamnejších osobností našich dejín. Uznesenie z dielne Smeru-SD však považuje za jednostranné a glorifikujúce. Pripomenul, že Dubček bol napriek všetkému predstaviteľom komunistického režimu a podieľal sa na budovaní režimu potlačujúceho základné práva a slobody.



Poslanci sa zídu opäť v stredu (22. 9.) ráno. Na programe majú ešte viacero neprerokovaných bodov. Popoludní by sa mali venovať napríklad novele trestného zákona, ktorá hovorí o sprísnení postihu za neoprávnené zaobchádzanie s anabolikami.