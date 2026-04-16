< sekcia Slovensko
Poslanci sa v závere dňa venovali aj správe o členstve SR v EÚ
Poslanci budú v schôdzi pokračovať v piatok (17. 4.). Ráno majú na programe viaceré vládne návrhy.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 16. apríla (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR ukončili tretí rokovací deň 49. parlamentnej schôdze. Takmer celé popoludnie venovali debate o výročnej správe o členstve SR v Európskej únii (EÚ) za minulý rok. Diskusiu dokončili krátko pred 19.00 h, následne na pár minút prešli ku koaličným návrhom na predĺženie volebného obdobia v samosprávach.
Opozícia v pléne počas rozpravy k správe o členstve v EÚ kritizovala, že obsah správy sa nestotožňuje s krokmi vlády. Poslankyňa Beáta Jurík (PS) namietala okrem iného časť o konštruktívnej politike SR. „Neviem, akú máte definíciu slova konštruktívne, ale za mňa to rozhodne nie je vydieranie, že pri každom sankčnom balíku hovorím EÚ, že buď mi splníte toto, alebo ho nepodporím,“ adresovala vládnym predstaviteľom. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár (Smer-SD) v záverečnom slove kritiku odmietol. Vyhlásil, že súčasná vláda realizuje suverénnu a konštruktívnu politiku. Hovoril o prekrúcaní zo strany opozície.
Poslanci budú v schôdzi pokračovať v piatok (17. 4.). Ráno majú na programe viaceré vládne návrhy. Piatkové rokovanie by mali začínať novelou zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia z dielne rezortu zdravotníctva. Tá má priniesť zákaz pre poskytovateľov solárií poskytovať služby zamerané na opaľovanie kože umelými UV žiaričmi osobám mladším ako 18 rokov. V piatok sa o prediskutovaných návrhoch hlasovať nebude, najbližšie hlasovanie čaká parlament v utorok (21. 4.).
