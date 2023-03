Poslanci sa v závere dňa venovali návrhu na tri hodiny telesnej na ZŠ

Bratislava 16. marca (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR sa v závere tretieho rokovacieho dňa 88. schôdze venovali novele školského zákona. Poslanci z klubu OĽANO chcú docieliť, aby boli pre základné školy (ZŠ) povinne stanovené tri vyučovacie hodiny telesnej výchovy a pre stredné školy (SŠ) dve hodiny. Počas diskusie predkladatelia vyzdvihli potrebu zdravého pohybu detí. Poukázali na pozitívne zdravotné dôsledky.



Exminister školstva a poslanec SaS Branislav Gröhling však namietal, že nie všetky školy majú k dispozícii telocvične, alebo im chýba personál. Obáva sa, že hodina telesnej výchovy navyše by bola na úkor iného predmetu.



Karol Kučera (OĽANO) to odmietol. Tvrdí, že 85 percent detí má prístup k telocvični. Poukázal na nedostatok pohybu detí, zhoršujúcu sa motoriku pohybu či výsledky štatistík o cukrovke a obezite.



V diskusii by mali poslanci pokračovať. Ústne sa do nej vo štvrtok podvečer prihlásilo ešte osem poslancov.