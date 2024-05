Poslanci sa v závere dňa venovali novele zákona o rodnom čísle

Bratislava 2. mája (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR sa v závere 10. rokovacieho dňa 12. schôdze venovali novele zákona o rodnom čísle. Predložili ju poslanci z klubu Slovensko, Za ľudí, KÚ.



Rokovanie má pokračovať opäť v piatok (3. 5.). Na programe majú poslanci napríklad novelu zákona o sociálnom poistení z dielne poslankýň za PS. Počas dňa by poslanci nemali hlasovať, rokovať by mali do 15.00 h.