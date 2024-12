Poslanci sa v závere dňa venovali príplatku k dôchodku veteránom

Bratislava 2. decembra (TASR) - Plénum Národnej rady (NR) SR sa v závere pondelkového rokovania venovalo novele zákona o príplatku k dôchodku politickým väzňom. Do parlamentu ju predložili opoziční poslanci parlamentu z klubu Slovensko, Za ľudí, KÚ. Tí chcú úpravou zvýšiť veteránom protikomunistického odboja príplatok k dôchodku zo súčasných desať na 15 eur. Urobiť tak chcú za mesiac väzby alebo mesiac výkonu trestu odňatia slobody, za mesiac zaradenia do táborov nútených prác, vojenských táborov nútených prác, mesiac protiprávneho násilného odvlečenia alebo mesiac internácie v centralizovaných kláštoroch.



"Je potrebné uviesť, že na príplatok k dôchodku sa nevzťahuje valorizácia. V súčasnosti, keď si vládna väčšina v konsolidácii odhlasovala zvýšenie daní a ľudom stúpnu životné náklady, je zvýšenie tohto príplatku nástrojom kompenzácie zvýšených výdavkov. Považujeme za potrebné vzdať úctu a oceniť politických väzňov, ktorým bolo priznané postavenie veterána protikomunistického odboja. Tieto osoby boli vystavené perzekúciám, v ťažkých podmienkach bojovali často o holé prežitie, boli vystavené biede, politickému prenasledovaniu a sociálnemu vylúčeniu tým, že vzdorovali totalitnej moci a chránili základné hodnoty ako je sloboda, demokracia a ľudské práva," skonštatovali predkladatelia.



Poslanci sa do lavíc vrátia opäť v utorok (3. 12.). Od 8.30 h by mali rokovať o návrhu na odvolanie šéfa rezortu vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD).