Poslanci sa v závere dňa venovali problematike medveďov

Bratislava 30. apríla (TASR) - Diskusiou o problematike medveďov poslanci Národnej rady (NR) SR ukončili utorkové rokovanie. Minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS) trvá na tom, že novela zákona o ochrane prírody a krajiny má priniesť efektívnejší odstrel medveďov. Viacerí zástupcovia opozície s novelou nesúhlasia. Do lavíc sa poslanci vrátia vo štvrtok (2. 5.) o 9.00 h.



Tamara Stohlová (PS) nepovažuje predloženú novelu za funkčnú či prospešnú pre ľudí. Vzhľadom na situáciu však vidí priestor na konštruktívny prístup, preto PS navrhne pozmeňujúce návrhy na zlepšenie novely. Trvá na tom, že vláda už má k dispozícii riešenie problému stretu s medveďmi, a to zásahový tím. Novela však podľa nej miesto toho ráta s využívaním výnimky z ochrany chránených živočíchov, ktorá sa už v minulosti využívala nezákonne. Za problematickú považuje aj formuláciu "nežiaduci výskyt veľkej šelmy". Poznamenala, že diskusia sa dlhodobo vedie o medveďoch, no takto sa v návrhu zjavil aj vlk, rys či šakal. Novele vyčíta tiež zvýšené riziko streľby v blízkosti ľudských obydlí či absenciu preventívnych opatrení.



Rudolf Huliak (SNS) reagoval, že mali možnosť odskúšať členov zásahového tímu. "Nebol tam jediný človek, ktorý by bol kvalifikovaný na odstrel medveďa, či už v extraviláne alebo intraviláne," poznamenal s tým, že medveď je lovná zver a loví sa. Keby sme nemali k dispozícii poľovníkov, problémového medveďa by sa podľa jeho slov nedarilo vyriešiť.



Alojz Hlina (SaS) súhlasí, že problém s medveďmi treba riešiť, no rieši sa zle. Pýta sa, kto z opozície sa pod rúškom medveďa chce podpísať pod rúbanie stromov. Poukázal pritom napríklad na dôsledky pre hniezdiace vtáky. Nemyslí si, že predložená novela sa dá vylepšiť a obáva sa výsledného znenia zákona. Rovnako kritizuje aj formuláciu o nežiaducom výskyte veľkej šelmy a apeluje, aby poslanci nechali vlka na pokoji.



Minister reagoval, že vlk nie je najviac chráneným živočíchom na Slovensku a nevidí problém, aby sa jeho eliminácia riešila vyhláškou. "Nemusí to byť v zákone. Ak bude dohoda, že to tam nemá byť, ja s tým problém nemám," poznamenal. Odmieta, že by bol lobistom štiepkarov. "Nepovažuje náletové dreviny za niečo, čo ohrozuje životné prostredie, ak by tam neboli," dodal s tým, že vtáky budú mať, kde hniezdiť. Trvá na tom, že novela má priniesť efektívnejší odstrel medveďov, ktorý by sa mal konať mimo správneho konania, aby sa vyhli prieťahom. Dodal, že prevenciu stretov s medveďmi nespochybňuje, no prioritu vidí v posilnení efektivity eliminácie výskytu medveďov v okolí miest. Posilňuje sa pritom podľa jeho slov aj zásahový tím.



Jozef Pročko (klub Slovensko, KÚ, Za ľudí) počas diskusie podčiarkol problematiku vnadísk a prikrmovania. Podotkol, že práve vďaka tomu má divoká zver vysokú natalitu a dostáva sa aj bližšie k ľudským obydliam. "Odstránenie vnadenia, odstránenie prikrmovania je najväčší problém," zdôraznil a apeloval na ministra s tým, že v niektorých oblastiach nejde len o pár kíl kukurice. Rovnako si myslí, že zásahové tímy by sa dali posilniť, aby sa skrátil ich reakčný čas. Upozornil, že aj odstrely medveďa sa musia robiť správne, pretože ak ho strelec netrafí dobre, predstavuje ešte väčšie riziko.