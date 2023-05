Poslanci sa v závere dňa venovali študentským pôžičkám

Bratislava 18. mája (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR sa v závere 11. dňa 90. schôdze venovali študentským pôžičkám. Novela zákona o Fonde na podporu vzdelávania by mohla umožniť predčasné splatenie pôžičiek z fondu bez poplatkov alebo iných nákladov súvisiacich s predčasným splatením.



Zákonodarcovia podvečer prerokovali aj návrh novely zákona o osvedčovaní listín a podpisov na listinách okresnými úradmi a obcami. Okrem iného sa v záverečných minútach rokovacieho dňa venovali aj novele zákona o vnútrozemskej plavbe, zmenám v zákone o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a novele zákona o zdravotnej starostlivosti. Prerokovať stihli aj novelu zákona o výrobe, označovaní a predaji tabakových výrobkov. Do diskusie sa poslanci nezapájali, v rokovacej sále ich v závere dňa sedelo len pár.



V piatok (19. 5.) ráno by mali poslanci rokovať o novele zákona o Horskej záchrannej službe (HZS). Návrh ráta so zavedením povinnosti nosiť lyžiarsku prilbu pre všetkých lyžiarov mladších ako 18 rokov. Aktuálne platí 15-ročná veková hranica.



Poslanci zároveň odsúhlasili, že v piatok budú rokovať dlhšie, teda do 16.00 h. Počas dňa sa nebude hlasovať o prerokovaných bodoch programu. Najbližšie hlasovanie tak zákonodarcov čaká v utorok (23. 5.) o 11.00 h.