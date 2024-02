Poslanci sa v závere dňa venovali zmenám v Audiovizuálnom fonde

Bratislava 14. februára (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR sa v závere deviateho dňa deviatej schôdze venovali navrhovaným zmenám v Audiovizuálnom fonde. Predtým ukončili rozpravu k návrhu, ktorý prináša zmeny vo Fonde na podporu umenia (FPU).



Poslanec Roman Michelko (SNS), jeden z predkladateľov návrhu, zdôraznil potrebu zvýšiť kontrolu v Audiovizuálnom fonde. Docieliť by sa to malo zvýšením počtu členov dozornej komisie, v ktorej má mať väčšinu členov štát. Poukázal na stotisícové dotácie, o ktorých fond rozhoduje, pričom väčšina prostriedkov tvoria verejné financie. Argumentoval aj podozreniami z podvodu vo fonde. Zatiaľ nemá v úmysle zákon upravovať pozmeňujúcim návrhom, zároveň ho však nevylúčil.



Poslankyňa Zora Jaurová (PS) žiada stiahnutie návrhu a jeho predloženie v štandardnom režime s medzirezortným pripomienkovým konaním. Ako podotkla, podobne ako pri návrhu zmien v FPU jej prekáža, že ide o poslanecký návrh, v dôvodovej správe jej chýbajú dáta a analýzy. Vo svojom vystúpení zvýraznila prínos Audiovizuálneho fondu. Hovorí o úspešnom príbehu. Kontrolným mechanizmom sa nebráni, zatiaľ podľa nej vždy fungovali.



Vo štvrtok (15. 2.) by poslanci mali začať rokovací deň ústnou rozpravou k predmetnej novele týkajúcej sa Audiovizuálneho fondu.