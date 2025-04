Poslanci sa v závere týždňa venovali viacerým opozičným návrhom

Bratislava 11. apríla (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR ukončili piatkové rokovanie opozičným návrhom novely zákona o primeranom hmotnom zabezpečení v starobe. Cieľom navrhnutej zmeny je priniesť hlavné zásady pre tvorbu dôchodkovej politiky, na základe ktorých by sa v budúcnosti upravoval dôchodkový systém.



SaS ako predkladateľ novely navrhuje zaviesť zmenu, na základe ktorej sa za dobu účasti na priebežne financovanom dôchodkovom sporení bude považovať aj obdobie starostlivosti o dieťa, pričom suma úhrady by sa mala vypočítať z predchádzajúceho príjmu rodiča. Toto opatrenie má zabrániť tomu, aby starostlivosť o dieťa nevplývala negatívne na budúci dôchodok rodiča. Opoziční poslanci zároveň navrhujú zmenu dôchodkového veku, ktorého zvýšenie či zníženie má byť naviazané na vývoj strednej dĺžky života.



Počas piatkového rokovania diskutovali zákonodarcovia o viacerých opozičných návrhoch. Najbližšie rokovanie ich čaká v pondelok 14. apríla, hoci v pondelky zvyčajne nerokujú. Zasadať budú od 9.00 do 20.00, hlasovať sa nebude. Najbližšie hlasovanie o prerokovaných bodoch je naplánované na utorok 15. apríla.



Na pondelkovom rokovaní by mali začať druhým čítaním novely zákona o dani z príjmov, ktorého predkladateľom je koaličná SNS.