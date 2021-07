Poslanci sa v závere venovali zmene správy lesov v národných parkoch

Bratislava 1. júla (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR ukončili deviaty rokovací deň 32. schôdze parlamentu. V závere dňa sa venovali novele zákona o ochrane prírody a krajiny. Tá hovorí o zmene správy lesov v národných parkoch. Poslanci by mali v rokovaní pokračovať v piatok (2. 7.) ráno. Čaká ich ešte zopár neprerokovaných bodov programu.



Novela zákona o ochrane prírody a krajiny hovorí o presune pozemkov pod envirorezort, aby sa zabezpečila jednotná správa chránených území. Pre štát nie je podľa návrhu efektívne, ak sa o územie v národnom parku starajú dve štátne organizácie. Plynú z toho zásadné konflikty, pričom ochrana prírody spravidla ustupuje iným záujmom. Novým správcom pozemkov by mala byť Štátna ochrana prírody (ŠOP) SR.



Legislatívne zmeny predstavil nedávno minister životného prostredia Ján Budaj (OĽANO). Do parlamentu prišla novela formou poslaneckého návrhu. Takýto postup kritizovalo ministerstvo pôdohospodárstva. Návrh z parlamentu požadovali stiahnuť napríklad mimoparlamentné KDH či platforma Zachráňme lesné bohatstvo Slovenska. Nezaradení poslanci okolo Petra Pellegriniho požiadali o stiahnutie návrhu aj v pléne NR SR.