Poslanci sa venovali aj novele o Hasičskom a záchrannom zbore

Bratislava 24. septembra (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR sa v závere ôsmeho rokovacieho dňa 19. schôdze venovali novele zákona o Hasičskom a záchrannom zbore (HaZZ). Do parlamentu ju predložil poslanec Samuel Migaľ (Hlas-SD). Aktuálne je v druhom čítaní.



Predkladateľ chce zmenami presadiť úpravu a zvýšenie nároku hasičov na rovnošaty. Argumentoval čiastočným dorovnaním nárokov hasičov s policajtmi, ale aj infláciou a vyššími cenami rovnošiat. Zároveň navrhuje spresnenie výpočtu priemerného týždenného služobného času príslušníkov HaZZ aj Horskej záchrannej služby.



Opozičný poslanec Juraj Krúpa (SaS) návrh kritizoval. Zmeny sú podľa neho nedostatočné. Poukázal na pripomienky a výhrady hasičov k novele. Upozornil na to, že novela nerieši ich problémy s odmenou za pohotovosť na pracovisku. Migaľ kritiku odmietol. Návrh je podľa jeho slov v záujme všetkých poctivých hasičov. Pripustil potrebu nastaviť platové podmienky. "Zvyšovanie platov v tejto dobe je však extrémne náročné po tom, čo tu zanechala vláda, ktorej súčasťou ste boli aj vy," odkázal Krúpovi.



V utorok podvečer sa plénum NR SR zaoberalo aj návrhom na voľbu predsedu parlamentného výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Kandidátom je Michal Šipoš, navrhuje ho poslanecký klub Slovensko, Za ľudí a Kresťanská únia. Šipoš na poste šéfa výboru predtým pôsobil, parlament ho z funkcie odvolal v júni.



Zákonodarcovia sa zídu opäť v stredu (25. 9.) o 9.00 h. Rokovať by podľa programu mali o návrhu na voľbu kandidátky na sudkyňu Ústavného súdu SR, ale venovať by sa mali aj návrhu na voľbu člena Správnej rady Tlačovej agentúry SR i člena Správnej rady Ústavu pamäti národa.